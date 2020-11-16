經濟
蔡金強 奧陸之聲

投資策略

蔡金強：東西文明 風水輪流轉

【明報專訊】燈塔國總統大選都一個多星期了，可還是互相扯皮，貌似拜登應該勝出，可老特堅決不承認敗選，全力出擊司法程序，更說己方有20萬個證人，啥玩意？如果全上庭，那不得弄個一年，堂堂燈塔國搞成這樣。那天小金人忽然覺得特朗普VS拜登的總統大選，很像金庸《笑傲江湖》裏的兩個人物：左冷禪和岳不群，總統大選很像五嶽劍派的嵩山比武選五嶽盟主大會，老特就像左冷禪，武功蓋世，霸道驕橫，可最後不敵岳不群的繡花針，最後少林武當掌門當然知道發生什麼事，可兩個都是爛人，所以也沒有恭喜誰就道辭了。

現在中俄看到燈塔國這個陣勢，也分不出箇中陰謀，反正都是爛人一堆，恭喜誰呢？你看老特還有兩個多月任期，都還要再制裁15家中國企業，他那條頭號惡狗天蓬元帥還要公開說「台灣不是中國一部分」。燈塔國本是世人敬仰國度，搞成這樣。另一邊，美國現在新冠確診每天新增竟然高達18萬人，全國1000多萬確診，你說美國人圖啥？就不能消停點嗎？不累嗎？

歐美爆經濟危機非不可能

燈塔國的折墮和歐美新冠病毒疫情的全面失控，事實上也將重塑全球經濟局面，從16世紀大航海時代開始，西方已經領導全球接近500年，先是西班牙荷蘭，然後是大英帝國的三四百年霸業，到燈塔國的近百年霸業，世界經濟政治軍事的重心都在大西洋兩岸，歐洲和北美。本來近20年，世界經濟重心已經有東移的情况，嚴格上來說，中國、日本、韓國加東盟、印度，經濟規模已經超過北美和歐盟。

可畢竟亞洲一片散沙，各自為政，而且市場分裂，之前暫時難於跟北美和歐盟競爭。可一場新冠疫情，勢必重塑世界經濟格局，現在的北美、歐盟被疫情橫掃，各國無一倖免，根本對病毒束手無策，疫苗最快也得明年中才能真正量產，要大幅全國性注射，可能得到2022年，期間，歐美社會經濟的困境可想而知，而且西方人士還真是無自由，寧願死，如果政府實施嚴格防疫政策，分分鐘觸發社會暴動，西方人看來已經有點熬到頭的感覺。今年，歐美經濟負增長必然，明年呢？我可不太樂觀。加上政府的資產負債表已經透支得一塌糊塗，如果再如今年全力財政扶持經濟，歐美爆發經濟危機也不是沒有可能。

反觀東亞、東南亞，在這次新冠疫情下表現卻是截然不同，中國大陸經濟已經接近全面復元，其他國家如韓國、台灣、越南、泰國等也很大程度上運作得很好，就算香港、日本、新加坡這些也是基本正常。

RCEP：全球最大自由貿易區

今年中國經濟應該是全球增長最好，可能2％至3%。其他韓國、台灣、越南也接近正數，展望明年，這些國家對新冠疫情管控已經有一套行之有效的經驗。執筆時的明天（星期日），在越南河內東盟十國、中日韓、澳紐共十五國將簽署世界上最大的自由貿易區——RCEP，大部分關稅將取消。

這可是全球最大的自由貿易區，遠大過北美自貿區和歐盟，RCEP人口佔世界30%（北美和歐盟才各自不到7%），GDP佔世界28.9%，也超過歐盟的28%和北美的27%，這次RCEP印度暫時沒加入，可是RCEP允許印度日後無條件加入，如果印度加入，那就是接近所有的世界經濟潛力都在這個自貿區。別忘了，RCEP還有全球最大的消費市場，今年中國的內需市場已經比美國略大，世界第一，加上東盟十國，加上日韓，這個市場才是世界真正的內需DRIVER。

世界第一強國 今非昔比

如果未來中日韓東盟可以在這個平台上增加區內貿易互補，進一步深化合作，那世界的經濟舞台還有其他人什麼事。所以，燈塔國現在最大的問題是，它以為全世界還是它一個人一呼百應，擋他者死。事實上是嗎？它雖然還是世界第一強國，尤其軍事、金融和科技，可現在已經不是二戰後，你一個國家佔世界GDP 30％至40%。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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