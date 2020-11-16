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2020年11月16日星期一
環球數據前瞻
新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
George Efstathopoulos：暫看好亞債
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
深交所︰實現大灣區債市互通
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
張兆聰：拼多多開始進收成期
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
環球經濟數據
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
FinTech新世代 智選AI投顧
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
技術取勝：騰訊50天線有支持
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
周顯：追債變成槍打出頭鳥
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
陳永傑：全球「休養」豈止三年
廖偉強：今時今日的服務態度
布少明：樓價失業率脫鈎有因
李志成：樓市呈「三低一高」格局
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
話你知：3年前36億完成火炭補地價
籲港府減辣兼再放寬按保成數
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
上月中環商舖空置率撲21%
上源綠化環境融匯高智能家居
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
不應因市况波動減投資
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
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ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
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環球經濟數據
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
FinTech新世代 智選AI投顧
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
技術取勝：騰訊50天線有支持
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
周顯：追債變成槍打出頭鳥
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
陳永傑：全球「休養」豈止三年
廖偉強：今時今日的服務態度
布少明：樓價失業率脫鈎有因
李志成：樓市呈「三低一高」格局
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
話你知：3年前36億完成火炭補地價
籲港府減辣兼再放寬按保成數
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
上月中環商舖空置率撲21%
上源綠化環境融匯高智能家居
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
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