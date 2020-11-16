李澄幸：基金投資等入市不如早開始

盲目地等可能是最差方法

事實上，與其「等入市」不如「早開始」。以下是兩組假設。A君25歲開始儲蓄和投資，每月定額投資5000元，假設年均回報是7%，持續35年，一直至60歲，他可以累積到900萬元。B君35歲才開始儲蓄和投資，每月定額投資10000元，假設年均回報同樣是7%，同樣持續到60歲，他可以累積到810萬元。即便是B君每月的投資額翻倍，但他損失了10年的時間，最後所累積的比A君少。

以上是早開始的好處，但如果不幸開始時買在「高位」又如何呢？以下是部分的歷史數據供參考。假設在2008年金融海嘯時入市，投資組合分佈於環球股票及環球債券，2008年遭遇到20％的減值，2009年反彈20％，2010年已經「平手」，如果長期持有至2020年，10萬元將增值至約2萬元。所以，關鍵是投資組合的分散程度，未必是主觀地判斷某一市場的高低位，手持認為最安全的現金，盲目地等，可能才是最差的投資方式。

回到王小姐關於策略的問題，最通用的意見是先保留6個月的應急錢，約9萬元，剩下的資金可以用作投資增值，最基本就是環球股債均配，各佔50％，如短期內沒有用錢的需要，建議以長線的心態做決策，及後每月的儲蓄（1.3萬元）均以月供方式投入，假設年均回報約6％至7％的話，10年時間，會儲蓄到約270萬元。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]