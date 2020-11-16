經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：拼多多開始進收成期

【明報專訊】上周市况波動，價值和動力股快速輪流炒作，比較突出的是中資科技股，現時最強勢的以美團（3690）、拼多多（PDD）和京東（9618），當中拼多多勢頭尤為厲害，績後股價暴漲創歷史新高。

拼多多第三季收入為142.1億元，同比增長89%，高於市場預期122.05億元；Non-GAAP（非美國會計準則）下，拼多多歸屬普通股東的淨利潤首次轉正，為4.66億元，為上市後首次單季度盈利；平均月活躍用户為6.434億，去年同期為4.296億，同比增長50%。

客戶增長驚人 年活躍買家7.31億

拼多多的經營模式，先是農村圍堵城市，由早年沒有電商的地方起家，透過拼團積累客戶和商戶，有一定的基礎後開始向高端城市發展。到近年開始與阿里和京東客戶重疊，並且已差不多完全一樣，同時阿里京東也不繼下沉低級城市、縣城和農村，電商市場競爭愈來愈激烈，拼多多在2018、19年起股價表現都轉趨沉寂。本倉早期在60元左右買入後，也在80多元獲利離場。

拼多多業績的亮點，首先是賺錢。電商以低價搶客擴規模，希望規模效應、固定成本不變，一旦獲利步入轉捩點，就是進入收成期。另一是客戶數增長驚人，年活躍買家達到7.31億人（按年升36%），單季淨增加4800萬，超過阿里巴巴（1500萬），與淘系用户盤差距進一步縮小至2600萬。分析師都認為用戶數超越阿里只屬時間問題。

用戶數有機會超越阿里

拼多多突飛猛進，一個主因是農產品。集團由縣城、農村起家，在農產品方面有絕對優勢，這方面不是阿里由終端銷售的盒馬生鮮作為起點可以媲美。集團因此在多多買菜，即同城電商、生鮮電商方面有強勁優勢，由採購、產品全供應鏈追蹤、控制生鮮程度等都做得更佳，只是在最後一里的經驗和算法遜於美團。

美團拼多多力追騰訊阿里

此外，有分析指拼多多達70%客戶為30歲至40歲，而阿里則只有40%。阿里以淘寶特價版來搶奪下沉市場，結果新用戶多為原有用戶，無法動搖拼多多的根基。

中資科技股龍頭依然是騰訊(0700)和阿里(9988)，都是市值6萬億元級別。但以用戶數而言，美團和拼多多都已追近、未來更可能超越兩大龍頭，由於業務邊界模糊，美團和拼多多都正發力在龐大用戶基礎上，以不同的方式進一步貨幣化，而阿里毫無疑問受到最大威脅。本周會減持70股阿里、沽出伊利，買入120股拼多多。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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