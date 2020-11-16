滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」

時至2016年，他因為看好智能家具的前景，研發出一種「智能收納櫃」，櫃門由電動控制，只要輕按表面就會自動打開。在手機App記下物件放在哪個智能收納櫃，萬一忘記時，在App輸入物件名稱，相關智能收納櫃會自動打開。現時，這種智能收納櫃在內地幾個省份都有銷售。今年初，其家族企業重組，將智能家具研發部門分拆成為科迪斯。

新冠疫情爆發之後，科迪斯除了研製口罩換氣風扇MASK FAN Lite和MASK FAN之外，先後推出「滅菌寶」（SteriliBOT）和「滅菌寶S2」（SteriliBOT S2）兩款小型消毒設備，分別已賣出約1萬件和約7000件。

S2加入紫外光消毒功能

這兩款產品的原理簡單，是透過產生臭氧，讓一般人自製「消毒櫃」。只要將它們和衣物鞋履、手袋、書包等一起放入一個塑膠箱內大約30分鐘，就可以殺死這些隨身物品的細菌和病毒。至於滅菌寶S2加入了鋰電池、時間掣及紫外光消毒功能。

在停課時期，本地不少小學和幼稚園都有購入滅菌寶或滅菌寶S2，用來消毒學生家人交來的功課，亦有安老院用來消毒衣服、毛巾、枕頭套等。售價分別約499和549元。

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