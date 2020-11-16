港商研發口罩換氣風扇 減侷促感

明報記者 薛偉傑

科迪斯智能（Kodes）創辦人葉柏廉表示，一般人長時間佩戴口罩，會覺得侷促和悶熱，甚至有可能出現皮膚問題。口罩亦有可能被汗水等沾濕，影響熔噴布靜電吸附效能。雖然市場上早已有「動力送風防毒面罩」，但不算太普遍，使用時亦要經常清潔和維護，相信大部分人仍然會用即棄口罩。因此，公司在2月、3月間研製「口罩換氣風扇」MASK FAN Lite，可以夾在多種即棄口罩（包括外科口罩、KF94口罩、N95口罩等），達到相似的送風效果。

多種即棄口罩適用

研發MASK FAN Lite期間有不少困難，要同時做到體積小、重量輕、噪音低、耗電小，兼且轉速要比較高，才能夠有效送風及散熱。不過，風扇帶來的空氣流速不能太大，否則或會影響口罩過濾效能。因此，公司參考各種一次式口罩過濾細菌效果（BFE）或過濾微粒效果（PFE）測試時使用的空氣流速，例如外科口罩進行BFE測試時，通常為每分鐘28.3公升的空氣流速；N95口罩進行PFE測試時，使用每分鐘85公升的空氣流速。所以，MASK FAN Lite設計兩個轉速，第一檔轉速（自然風）的空氣流速為每分鐘20.3公升，第二檔轉速（強風）的空氣流速為每分鐘29.3公升。自然風比較適合用於外科口罩，強風比較適合用於N95口罩。

整個研發計劃主要由4名工程師負責，共20多人參與，先後研製5個原型，研發投資約50萬元。為克服研發困難，公司從台灣及外國進口部分核心零組件。最終，MASK FAN Lite體積為「49毫米x44毫米x 18毫米」，重25克。每次充滿電，自然風可以使用3小時，強風可使用2小時。

零售價199元 已售萬個

MASK FAN Lite在8月開始發售，零售價約199元，截至11月初，已賣出約1萬個，亦有小批量出口至美國、加拿大、東南亞、南美洲等。此外，有一個外國消毒產品品牌，有意將MASK FAN Lite納入其系列產品，現時雙方正在商討。暫時來說，外國買家多數是透過貿發局網頁及facebook廣告等認識產品，之後雙方再透過網上會議商討訂單。科迪斯稍後亦會在美國Amazon上自行經營網店。

當MASK FAN Lite發售時，公司已在研製改良版MASK FAN，並於月前在Kickstarter完成眾籌。MASK FAN體積和重量與MASK FAN Lite相近，並有兩點改進，第一是改用磁石夾設計；第二是將會推出充電盒，在MASK FAN充電時以紫外光消毒。截至11月初，已接獲約4000個MASK FAN訂單，其中眾籌支持者訂單佔小部分，更多的是美國、日本、韓國、馬來西亞入口商在Kickstarter看到產品介紹後直接落單；公司希望今年底開始付運。

[新經濟新天地]