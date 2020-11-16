人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增

業務擴闊至醫療及在線教育行業

集團首席投資官柯霆鈞指出，集團會按每名靈活用工到職者每月收管理費10%，相比企業自行招聘的管理成本低20%至30%，留職期更長達9個月，比市場長2倍以上。集團逾80%生意來自互聯網獨角獸，一般和企業會有1至2年合約，到期再續約。其管理的靈活用工人數到9月底時已達31717人。

料今明兩年招攬增至3.4萬及5萬人

有見企業需求日大，柯霆鈞預料集團業務可在逆市保持年均增長20%至30%。近期更見醫療機構及在線教育企業新增為客戶。當中香港9月份推行普及社區檢測的部份內地測試人員，亦經人瑞招聘。

相比歐美的靈活用工滲透率5%至10%，內地只有0.5%，柯霆鈞認為尚有空間增長。

柯霆鈞估計，今年靈活用工團隊按年增加9000人並創歷史新高。相比於業務流程外包（BPO）或客服中心招聘人手，按人頭每月收管理費700元人民幣，近年錄得更多月薪2、3萬元人民幣的高職人員招聘個案，他料有助其收取的管理費水漲船高。集團更擬借助股份激勵手段吸納外間的BPO團隊合營業務，甚至在校園選秀建立團隊。

柯霆鈞：上市首年擬保持30%派息率

因應富達基金入股，並增持至6.92%，柯霆鈞不諱言有助推動集團提高企業管治，同時亦吸引本地對沖基金接觸集團。

柯霆鈞指出，由於基金界追求回報穩定，集團冀保持每年派息，上市首年擬保持派息率在30%。