初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」

助年輕人養成儲收據習慣 監察消費

Transin於2019年2月正式啟用，至今發展逾一年半，現今所收集的單據總交易額為3000萬元。周靄儀透露，目前平台活躍用戶數約2000名，商家數量約60間，冀於今年底以前達成3000名用戶及100間合作商戶。

平台的賣點之一，是用戶可以將平台內的現金回贈，轉帳至銀行戶口「當錢使」。問及會否成為漏洞，周靄儀解釋，就短期而言，用戶收集並上載他人的單據，以獲得更多現金回贈的情况的確會出現，惟預計隨着未來用戶數量上升，加上公司會透過人工智能過濾重複的單據，合作企業也會核對交易，料情況長遠將有所改善。

可將平台回贈轉帳至戶口「當錢使」

Transin透過記錄及追蹤市民的消費行為，成功建立數據庫。

周靄儀表示，公司並不會把數據商業化，只有合作的客戶會收到有關自己公司及行業的統計數據，並強調客戶收到的數據不涵蓋客戶個人資料，例如姓名、電話及住址，用作大數據分析的資料只限於性別、購買喜好和消費習慣等。周靄儀認為，統計數據結果能預測市場未來需求，並幫助其他中小企訂立更好的銷售策略。現時公司每年會向客戶提供一份前述的統計資料，希望待數據庫成熟時，可改為每季一次，甚至每月一次。