中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用

「把人數字化」存於網絡世界之中

內地傳媒報道，劉光毅在深圳出席「中國國際高新技術成果交易會」時，認為未來6G技術能透過人體可穿戴的設備，包括各種人體內外的傳感器，以及納米機器人等，採集人體數據和信息，建構出一個人類數字化的建模，即「把人數字化」。

或能在醫療及生活上帶來好處

劉光毅表示，將人數字化後，或能在醫療及生活上帶來好處，例如有助團體選擇最好的手術操作；以及模仿出人類的行為方式、邏輯推理及情感，在他死後可以模仿其行為，代替其去行使財產支配權，甚至陪伴家人。此外，劉光毅又預料，6G技術可帶出聽覺、視覺外的感官感受，實現人、機、物間的體驗交互。同時，6G技術也可以發展進一步的智慧生產，除了實現定制化的生產，更可把生產拓展到更多的空間，例如水底生產、太空生產等。

料可傳送感官感受

劉光毅相信，在十年後的世界將會走向「數字孿生」（Digital Twin），每一個物體將有一個數字化的對應，存在於網絡空間中，跟物理世界是平行的；數字孿生可以保證社會在正軌上發展。