Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版

透過擴增實境及AI 提供紅酒資訊

李卿介紹稱，Redsip用家可以透過掃描酒瓶，得知該酒酒莊位置、最佳醒酒時間、酒名正確讀音及酒食配搭等資訊；同時供用家儲存品酒記錄，與酒友分享及紀念紅酒體驗。她續指，若Redsip的系統欠缺或資訊不準確，用家可自行輸入或修訂資料，助公司強化數據庫。

問及現時紅酒市場規模，樓永強認為蘊藏巨大商機。他指出，整個葡萄酒業總值3600億美元，除了香港本地以外，中國大陸及其他亞太地區也有大量需求。香港取消所有葡萄酒稅項後，有不少外國紅酒愛好者將收藏品「回流」到港，加上完善的數據中心，認為香港是「全球葡萄酒中心」。

計劃明年融資千萬美元

二人看準香港的資本市場及地理優勢，故將Redsip基地由美國加州拓展至香港，希望借其優勢打進大灣區。

樓永強指，Redsip自今年初推出，暫錄數千名活躍用戶，分佈於全球50多個地方，當中以香港佔五成最多。他表示，Redsip原只提供iOS版本，Android版本提早於10月推出，計劃明年推出中文版，進一步拓展大中華市場。

Redsip是數碼港培育計劃的成員之一，樓永強透過，公司至今籌得約150萬美元（約1162.5萬港元）天使輪融資，有意在短期內再籌50萬美元（約387.5萬港元）、並計劃明年6月進行A輪融資，目標金額1000萬美元（約7750萬港元）。他續指，由於Redsip是免費程式，團隊正研究向酒商及市場人士，提供用戶飲酒習慣的數據，商用版料於11月內推出。

數碼港培育計劃成員

樓永強指，團隊目前正跟世界各地零售商洽談合作。商用版用戶可經Redsip程式，向其他用戶發出活動請柬，商家透過社交商務（Social Commerce）的手法，藉由社交媒體推動交易，在促成生意後向Redsip分成佣金以開拓收入，惟他未有透露分成比例。