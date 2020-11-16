經濟

Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元

【明報專訊】由渣打（2888）、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程合資組成的虛擬銀行Mox，今年9月底正式開業後，Mox Bank行政總裁顧海（Deniz Güven）接受本報專訪時表示，截至今年11月3日，該行已錄得4萬名客戶，反應正面。該行上場便已推出1厘年息的活期存款，及消費回贈1%至5%的扣帳卡（Debit Card）支付服務，至今反應不俗，顧海預告會推出更多新產品與服務，包括信用卡、短期借款及財富管理等服務。

明報記者 溫藹紅

Mox於10月下旬時已宣布錄得3.5萬名香港市民成為該行客戶，事隔僅接近兩周，該行的客戶數量已增至4萬名（見表），更較其開業首日預約開戶的1.4萬人大增。目前本港有8家虛擬銀行，當中7家已正式投入服務。顧海預計，未來12至18個月，將吸引250萬香港客戶使用其中一家虛銀，而Mox期望能成為客戶最喜愛的虛銀。

料250萬港人使用虛銀

顧海表示，該行的客戶數量仍在不斷增長，而當中已有逾八成客戶使用該行的存款服務，平均存款餘額逾7萬元，反映客戶的反應正面；至於Mox扣賬卡客戶方面，當中經實體店舖及網上購物消費的交易量分別為55%及45%，主要用於旅遊如Staycation（本地度假）、電子產品如在該行合作的商鋪購買手機及外賣消費等。

疫情加速推動客戶應用數碼服務，他指出，「由於虛擬銀行的運營模式，與其他傳統銀行有甚大不同，不僅是利率方面，Mox的其中一個優勢是客戶可以在儲蓄及消費同時，實時獲得該行的支付利息及消費回贈，這大大提升了用戶的使用體驗」。

客戶年齡平均35歲 已聘約190名員工

與此同時，該行的手機開戶時間最快為2分鐘48秒，客戶年齡介乎18歲至逾80歲，平均年齡則為35歲，他指Mox未來都將繼續會以創新的方式去開發有關平台，而該行目前已聘請約190名員工，當中港人及外籍員工分別佔六成及四成，認為可以銀行服務創新融合出更多元化的可能。未來發展方面，他透露目前該行正籌備信用卡產品，現已進入金管局金融沙盒（Sandbox）測試，但有關服務定位及其他詳情將於日後再公布；此外Mox未來亦計劃推出其他新產品服務，當中當中包括借款服務（Borrowing Services），該行將透過數據分析客戶的消費及行為習慣，以識別客戶的借款需求，繼而將推送「一鍵即借」的短期例如10天的借款服務；最後是財富管理及外匯交易等服務，亦在籌備中。

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