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富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌

【明報專訊】富達國際基金經理 Hyomi Jie指出，今年初內地爆發新冠肺炎疫情期間，的確為經濟帶來不明朗因素，她與富達上海等團隊緊密聯繫，進行草根式的深入調查，聚焦於疫情將如何改變居民的行為，從中尋找中資股新贏家的投資機會，結論是目前可留意數碼化(Digitalization)、高端化(Premiumization)及崛起中的本土品牌(Rise of local brand)等三大結構投資主題。

由Hyomi Jie管理的「富達中國消費動力基金」今年9月底資產值達38.75億美元，在中國股票基金中規模屬前列，而且該基金首10個月回報達23.4%，跑贏基準指數， Jie早前在富達的投資會議上分享致勝之道，指可以從數碼化、高端化及崛起中的本土品牌等三大結構性主題中尋找投資機會。

內地疫情加快數碼化

Jie表示，在今年春季內地爆發疫情期間，曾進行大規模的封城，居民需要上網購物，甚至上網進行診症，才可以安然渡過是次危機，而幸好內地經濟於數碼化的進度、包括電子商貿、網絡遊戲及即時通訊軟件等領域均屬全球領先，亦有利迅速妥善控制疫情，她亦在相關股票上找到投資機會。

富達國際基金經理Terrence Pang則分析，內地在是次能夠迅速控制疫情，其中一個關鍵是妥善掌握數據及資訊，在幅員遼闊的國土內，即使任何一個城市或農村出現確診個案，政府很快便可以掌握箇中情况，並且進行必要的封城行動以撲滅疫情，這亦屬內地經濟近年向數碼化轉型所取得的成果。

研發高端產品提升收入

至於「高端化」，是指消費品牌提供更高價值的產品，從而提高售價，賺取更高利潤。 Jie舉例， 作為內地主要的調味料製造商的海天味業（滬：603288）便是表表者，因為其生產的醬油及調味醬，與其他品牌一樣陳列於全國各大超市連鎖，每瓶售價約10元人民幣，本來應面對激烈的市場，惟海天味業卻能藉着深入的市場調查、針對消費者的需求，在配料上加入進口食材或有機食材等，開發高端的新產品，每瓶售價提高至約30元人民幣。在新舊產品均暢銷的情况下，近月因此提高市場佔有率，從而提升營業額及盈利(編按：根據彭博數據，海天味業上季營業額按年增長17.7%至54.9億元人民幣，經營溢利則按年增長21.4%至14.6億元人民幣)。

民族自豪感增 本土品牌崛起

另外，Jie也會在內地崛起中的本土品牌中尋找投資機會。Jie解釋，隨着內地人均收入增加，對中華文化感驕傲，本土品牌自然便會應運而生、愈做愈強，當中，雖然內地珠寶及奢侈品等領域現仍由歐洲品牌主導，惟本土品牌在其他領域的確比過往做得更好，已搶佔更大的市佔率。

值得注意的是，恒指公司上周五收市後公布季檢結果，恒指成分股將加入科網股美團（3690）、啤酒股百威（1876） 和運動服裝股安踏（2020），《Money Monday》分析，該三隻藍籌新貴正好便是數碼化、高端化及崛起中的本土品牌等三大投資主題的代表，可見有關主題的確愈來愈受市場重視。

[封面故事]

相關字詞﹕本土品牌 高端化 數碼化 海天味業(滬：603288) 富達中國消費動力基金 富達國際基金經理 Hyomi Jie

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