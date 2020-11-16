富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股

明報記者 葉創成

《Money Monday》過去幾期多次提醒讀者，今年11月會是「難忘的11月」（A November to remember），而踏入11月後、過去兩周港股亦大幅波動。恒指在前周憧憬民主黨參選人拜登勝選美國總統大選勁升1605點或6.66%後，上周一在騰訊股價急升創歷史新高633元帶動下，恒指當日繼續向好，而本港時間當晚美國藥股輝瑞Pfizer宣布與德國BioNTech合作研製新冠疫苗的初步數據顯示在第三階段大規模臨牀測試中有效比率約90%，且未發現嚴重副作用，成效遠超大部分專家期望，市場轉炒疫苗有助控制美國以至全球疫情，美股三大指數當日均大升，帶動恒指周二高見26474點，惟當日中國市場監管總局就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》公開徵求意見，規管平台經濟領域的壟斷行為，拖累騰訊及阿里在周二周三沽壓湧現，從高位回落逾一成，至上周中後期始回穩，恒指上周則仍上升443點或1.73%收報26156點，繼續於3月低位及7月高位所形成的三角形內徘徊（圖1）。

美低息低通脹經濟復蘇 利股市

值得注意的是，上周不同藍籌的表現差異頗大，貢獻恒指最大升幅的五隻成分股均屬舊經濟股（表1），而阿里及騰訊是拖累恒指的兩大藍籌（表2）。中資科網龍頭股近年數以倍計的升浪是否已完結呢？抑或是次短期調整反而提供低吸機會呢？富蘭克林在基金界是中美科技股的投資專家，當中Grant Bowers在2014年4月看好的亞馬遜至今股價勁升近10倍(配稿)，而他的同事Jonathan Curtis在第255期（6月29日出版）封面故事亦測中微軟、騰訊及阿里在下半年的升浪，故Bowers在上周五於網上投資者會議上分享對中美科技股的最新觀點值得重視。

消費模式改變 科技創新引領增長

Bowers指出，美國聯儲局是次面對新冠肺炎疫情，汲取了2008年金融海嘯時救市過慢及力度不足的教訓，在3月下旬便推出無限量寬（QE），為當地經濟注入龐大流動性（編按：今年3月以來，美國廣義貨幣供應（M2）按年平均以逾20%的速度增長，上周為18.939萬億美元，與去年11月的15.25萬億美元比較，上升24.2%，圖2），「只要經濟有需要，支持措施便會出台」，非常寬鬆的貨幣政策亦的確帶領經濟於次季見底，上季跌幅收窄，目前更似看到隧道盡頭的曙光，會繼續為美股帶來支持，「美國就業市場正在改善，企業利潤率亦在擴大，這些理想的趨勢會延續至2021年……在低通脹及低利率的環境下，經濟則正在復蘇，對股市實屬正面」。

美股上周一因為輝瑞研製新冠疫苗有好消息顯著做好，Bowers預測，明年不止輝瑞、將有幾間藥廠可成功研發疫苗並在全球分銷，有效控制疫情，故他預測，隨着明年美國經濟回暖，今年因為疫情而被壓抑的需求（pent up demand）將獲釋放，因此明年當地消費市道亦可看高一線。不過，Bowers亦指出，美國消費者正在改變消費模式，這為不同消費領域的經營者既帶來挑戰，也帶來機會，而他看好一批高質素、藉創新引領增長的科技股可以突圍而出。

雖然美股上周由舊經濟股領跑，道指及標指分別上升4.08%及2.16%，而以科技股為主的納指卻錄得0.55%的跌幅，資金短期有由增長股流向價值股的迹象，但Bowers強調，美國經濟向數碼化轉型屬未來10年的大趨勢，科技股中長期的盈利增長的確較其他行業的公司高，仍然值得看好，「美國股市本質上便是增長型的市場，由科技股主導，我認為不少科技股的盈利可持續增長，業績的可預測性亦較高，因此亦值得享有較高的估值」。

市場歡迎拜登當選 兩黨分治參眾兩院

至於美國本月初剛完成投票的大選，Bowers認為，若拜登當選下屆美國總統，對市場屬正面；國會方面，拜登所屬的民主黨料繼續控制眾議院，惟共和黨在是次參議院選舉中，至今已取得50席，距離過半門檻的51席僅差一席，喬治亞州將在明年1月就最後兩個未選出的議席進行第二輪投票，共和黨只需再取一席，便能繼續控制參議院。Bowers分析，若美國未來兩年出現政府分立（split government、即總統拜登所屬的民主黨未能同時控制參眾兩院）其實不一定是壞事，因為這樣可以確保不會有太激進的政策出台，市場對此表示歡迎。

騰訊阿里創新力強 屬世界級公司

若拜登當選下屆美國總統，會否為中美關係帶來轉機呢？Bowers指出，目前中美貿易關係緊張，並非由現任總統特朗普所造成，原因是美國與中國過去一段長時間存在巨額貿易逆差，這情况在可見將來料仍持續，不會因為拜登當選而改變；Bowers相信，拜登會更積極要求中國保護知識產權及開放市場，在這方面亦較易取得成果。

至於中美科技戰將如何發展，Bowers分析，目前不止美國科網龍頭股在帶領全球向數碼化轉型，中國科網龍頭股如騰訊及阿里亦是具備強大創新能力及動力的世界級公司，他同時也會留意有關投資機會。

[封面故事]