宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額

積金局於今年4月發出指引，鼓勵業界開發退休投資方案。不過根據現有的強積金條例，基金不允許即時分發現金派息，宏利作為首家推出派息基金的積金商，他指「市場有部分非強積金的派息基金水平可達到8至9厘，主要因投資至投資級別較低的高收益債券，但債券違約風險較大」，但他認為強積金屬於退休資產，因此同意強積金基金不允許買入高收益債券的做法。

目前該基金退休前後成員的派息，將分別自動再投資於該基金及「宏利MPF利息基金」，主要買入投資級別的企業債券及環球股票等。積金局早前已放寬強積金的投資房地產信託（REITs）的比例規限及市場數目，但他期望未來可以再放寬至30%。

吳清發指出，截至今年第三季，宏利強積金生意額（以個人帳戶計算）按年增長25%，當中約有八成客戶以數碼渠道申請個人帳戶整合及可扣稅自願供款（TVC）開戶。

吳清發籲准於大灣區提款

香港強積金制度於今年即將踏入第20年，吳清發認為其一是要持續推動數碼化，尤其是「積金易」電子平台以助減低基金收費水平；其次他建議政府可考慮透過修例，允許僱主為重回職場的退休人士供強積金，且可以隨時提款；又指強積金可與粵港澳大灣區城市連接，讓當地生活的香港退休人士可於當地提款。