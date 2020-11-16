法新社：東京圖取代香港 惟困難重重

東京都知事小池百合子上月曾指出，希望東京成為亞洲第一大金融城市。為吸引企業，東京已有一些具體承諾，包括為有意移至日本的金融企業提供臨時辦公空間，現時亦在探討稅收減免等誘因。

日稅率高港逾倍 英語流利程度低

報道指出，對有意離開香港的企業而言，日本似乎是一個明確選擇，一來日本是世界第三大經濟體以及東交所所在地，亦有眾多金融機構及國際公司設有分部。但專家認為，有一些嚴重的「絆腳石」及競爭對手，令東京希望達至地區金融主導地位只是空想。例如，日本所得稅相對較高，最高為45%，新加坡及香港分別只是22%及17%；英語流利程度低亦是一個長期障礙，以及數碼科技發展相對較慢，東京股市上月因硬件故障停止交易一整天，難以加強企業信心以及帶來新的交易者。

日本歐洲商業委員會主席Michael Mroczek指出，疫情期間日本對邊境管制採取特別嚴格的措施，早前外國居民一度不被允許返回日本，被部分外國人認為是「歧視」，或不適合移民。

AxiCorp首席全球市場策略師Stephen Innes表示，雖然擔心言論自由，但香港仍是投資者及金融服務公司進入中國的主要門戶。報道解釋，2014年以來港交所（0388）與上交所直接建立聯繫，總部在港的公司可更輕鬆投資中國上市公司，而對部分企業而言，香港靠近深圳亦是另一個重要優勢。