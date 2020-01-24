ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」

李嘉誠旗下維港投資為最大股東

涂鑒彧介紹，妙盈是另類數據平台，專攻ESG類別，現時有逾700個公司數據分類，包括環境指標、監管處罰、董事會多元化等。平台亦提供實時ESG新聞，以及ESG風險分析等服務。涂鑒彧表示，公司現時有七成客戶為金融機構，涵蓋買方及賣方，此外亦有交易所、政府機構，以及包括港大在內的多家本地大學均採用其服務。

要批量分析資訊，妙盈平台背後依靠自然語言處理（NLP）及知識圖譜（knowledge graph）等技術。涂鑒彧介紹，公司現時涵蓋中港台三地逾80萬家私人公司及上市公司資訊，以大中華區企業的涵蓋廣度而言，已超過行業內其他數據商10倍甚至百倍。他又表示，明年初妙盈亦有計劃推出東南亞及歐洲數據。

市場上其他專攻ESG的參與者，幾乎全屬大型機構，如三大評級機構、指數商MSCI、老牌數據商Refinitiv等，競爭十分激烈。涂鑒彧則認為，ESG仍是「藍海市場」，現階段主要是與行業中其他玩家一同教育投資者，是「多贏遊戲」。

涵蓋兩岸三地逾80萬企業資訊

涂鑒彧介紹，公司下一步將於全球拓寬版圖，正籌備在新加坡設立辦公室，進軍東南亞、歐洲。最新B輪投資中，評級機構穆迪及TOM集團（2383）均有入股。涂鑒彧表示，公司現時帳面現金強勁，兩名新股東均屬戰略投資者，可助其在全球發展。