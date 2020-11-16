經濟

旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐

【明報專訊】新創建（0659）物色與電商相關的新物流業務同時，執行董事何智恒指出，集團本身的物流業務，已經涵蓋港口、中鐵聯合國際集裝箱及葵涌亞洲貨櫃物流中心（ATL）3個項目。當中持股30%的中鐵聯合國際集裝箱業務，更是由少數港資企業參與的內地鐵路集裝箱車站業務運作，成為貫通中歐貨運班列的車站據點。

ATL使用率逾99.6% 模式難複製

集團執行董事兼行政總裁馬紹祥稱，中鐵聯合國際集裝箱現時共經營11個鐵路貨站，已經實現盈利多年，目前正建造廣州站及物色增建更多車站的機會。現時該業務每天均有往來中歐的列車從旗下車站發車。隨着內地客運列車轉往高鐵發展，他相信貨運列車有空間進一步發展。至於ATL方面，他指出，使用率已達99.6%以上，已沒有空間擴建。他指出，只有香港因為土地供應問題，ATL才會以高空發展並取得成功，其他地方因為佔地廣，料難以找到類似香港ATL的模式複製及投資。

現集團的公路業務有11條核心公路，馬紹祥指出，除了在疫情初期有約70多日未能向用家收費，到6、7月份車流量已回復至2019年底水平，將來新創建會物色收購更多連接城市之間的公路。飛機租賃收款率達78%

飛機租賃業務面對疫情的衝擊下，何智恒表示，現時162架飛機中，有80%屬經營內陸線的窄體機為主，上半年收款率仍然達到78%。新機方面，最快到2023年才有40架新機交付，因此財務壓力不大。

相關字詞﹕中鐵聯合國際集裝箱 何智恒 馬紹祥 新創建

上 / 下一篇新聞

新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
ESG關注度增 妙盈迎「爆發式增長」
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
陳茂波預告 10月失業率上升壓力暫緩
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
法新社：東京圖取代香港 惟困難重重
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
宏利MPF退休基金 獲2.5億元認購額
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
富蘭克林Grant Bowers：引領全球數碼化轉型 續看好中美科網龍頭股
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
2014年已看好亞馬遜 股價至今升10倍
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
富達Hyomi Jie教揀中資股：數碼化「高端化」崛起本土品牌
George Efstathopoulos：暫看好亞債
George Efstathopoulos：暫看好亞債
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Mox預告推信用卡及短期貸款 開業個半月吸4萬客戶 平均存款餘額7萬元
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
Redsip建紅酒社交程式平台 本月推商用版
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
中國移動研究院預計 6G網絡2030年實現商用
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
初創企業Transin 拓「上傳帳單回贈」
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
人瑞人才：因應疫情 企業「靈活用工」需求增
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
中車中交建同發公告 稱無法掌握美資持股量
深交所︰實現大灣區債市互通
深交所︰實現大灣區債市互通
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
港商研發口罩換氣風扇 減侷促感
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
滅菌寶系列產生臭氧 自製「消毒櫃」
張兆聰：拼多多開始進收成期
張兆聰：拼多多開始進收成期
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
李澄幸：基金投資等入市不如早開始
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
劉思明：復蘇超預期 友邦購25727
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
張兆聰：科技股避阿里 價值股買友邦
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
蔡金強：東西文明 風水輪流轉
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
潘啓才：遭沽空後浴火重生公司
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（中）
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
謝偉銓：非住宅撤辣或刺激車位炒風
FinTech新世代 智選AI投顧
FinTech新世代 智選AI投顧
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（下）
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
趙海珠：避險退潮 金價或先行整固
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
謝紹榮：美股剃刀邊緣 切忌跟車太貼
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
黃德几：豐盛財務穩健 伺機跟進
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：捕捉新舊經濟股輪轉方法
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
陸振球：反對派總辭或有利「明日大嶼」
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
林少陽：只選能看到5至10年前景股票
技術取勝：騰訊50天線有支持
技術取勝：騰訊50天線有支持
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
李聲揚：等太古私有化 只合耐性有錢佬
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
潘迪藍：疫苗因素 刺激美長債孳息率升
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
蘇沛豐：錦欣生殖料疫情過後業績大幅改善
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
李順威：留意動力與價值股會否轉換？
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
劉思明：收租股堅挺 太地可收集
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
何啟聰：博股價止跌回穩 阿里購19180
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
瑞銀亞洲：股價業績後走強 騰訊購16083
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
摩根大通亞洲：騰訊績後收復600元 輪場資金反手做淡
周顯：追債變成槍打出頭鳥
周顯：追債變成槍打出頭鳥
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
何國良：疫苗料陸續有來 留意受惠股
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
張佩儀：新冠疫情下強積金的兩種策略
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
王弼：保守派杯葛 fb霸權或玩完？
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
曾淵滄：內地只是規管非打壓網企
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
湯文亮：特朗普的證據是等拜登拿出
陳永傑：全球「休養」豈止三年
陳永傑：全球「休養」豈止三年
廖偉強：今時今日的服務態度
廖偉強：今時今日的服務態度
布少明：樓價失業率脫鈎有因
布少明：樓價失業率脫鈎有因
李志成：樓市呈「三低一高」格局
李志成：樓市呈「三低一高」格局
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
中洲130億打造兩新盤涉近1400伙 陳志興: 不排除伙財團競投文輝道豪宅地
話你知：3年前36億完成火炭補地價
話你知：3年前36億完成火炭補地價
籲港府減辣兼再放寬按保成數
籲港府減辣兼再放寬按保成數
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
上半月一手1340宗成交 等同10月九成
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
「錢多多」山頂洋房叫價劈13%至10億
上月中環商舖空置率撲21%
上月中環商舖空置率撲21%
上源綠化環境融匯高智能家居
上源綠化環境融匯高智能家居
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
駿景園平價盤源減 呎價守1.4萬
不應因市况波動減投資
不應因市况波動減投資