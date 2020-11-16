旗下中鐵聯合國際集裝箱 業務貫通中歐

ATL使用率逾99.6% 模式難複製

集團執行董事兼行政總裁馬紹祥稱，中鐵聯合國際集裝箱現時共經營11個鐵路貨站，已經實現盈利多年，目前正建造廣州站及物色增建更多車站的機會。現時該業務每天均有往來中歐的列車從旗下車站發車。隨着內地客運列車轉往高鐵發展，他相信貨運列車有空間進一步發展。至於ATL方面，他指出，使用率已達99.6%以上，已沒有空間擴建。他指出，只有香港因為土地供應問題，ATL才會以高空發展並取得成功，其他地方因為佔地廣，料難以找到類似香港ATL的模式複製及投資。

現集團的公路業務有11條核心公路，馬紹祥指出，除了在疫情初期有約70多日未能向用家收費，到6、7月份車流量已回復至2019年底水平，將來新創建會物色收購更多連接城市之間的公路。飛機租賃收款率達78%

飛機租賃業務面對疫情的衝擊下，何智恒表示，現時162架飛機中，有80%屬經營內陸線的窄體機為主，上半年收款率仍然達到78%。新機方面，最快到2023年才有40架新機交付，因此財務壓力不大。