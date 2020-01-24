新創建頻換貨 轉攻內地公路物流 售新渡輪剩餘股權 CEO︰持開放態度

尋求現金流強勁+高單位數回報項目

馬紹祥強調，集團期望透過置換資產進行優化，藉此尋求具強勁現金流、業務穩定及具增長潛力的項目。除了手持現金及信貸額度，新創建每年均有現金流入，可資使用。執行董事何智恒更稱：「留意到在疫情下電子商貿有很強的潛力，我們擬聚焦於大中華地區，配合母公司新世界發展（0017）於大灣區的佈局，物色與電商相關的倉庫、平台等物流項目，並進行初步物色中」。在購入新項目方面，何智恒稱，他們要求有現金流同時，回報率達高單位數甚至有約10%。

他無意評論新創建過去一年股價受壓，但是強調，置換資產後有助集團在6月底止的財政年度面對經濟受壓及新冠肺炎疫情衝擊下維持派息水平。以現價計股息率高見8厘，他冀給予股東好的回報，集團未來會視乎市况出售資產，他們對出售新渡輪餘下40%股權持開放態度。

富通毋須集團再注資 擬大灣區申牌照

此前新創建出售兩個天津港口後的收入缺口，何智恒稱，已經由新購入的3條湖南、湖北等公路的現金流彌補，連同新購的富通保險推動整體現金流進一步增加。富通截至6月底止償付比率達5.4倍，併入集團後8個月內貢獻盈利7.5億元，他預期毋須新創建再注資，富通亦可自行擴展業務。

馬紹祥補充，大灣區未來是富通的重點市場，他們正研究在區內申請牌照。至於在海南籌設資產管理公司剛開始起步，他們在探索機會中。

核心業務協興建築及惠保方面，馬紹祥指：「將聚焦香港發展，現時手持合約達526億元，未完成合約也達361億元，足夠未來2至3年發展所需」。該業務正使用組裝合成（MIC）新技術，將耗損率由8%至10%，降至2%至3%，並且實現與地基工程同步建房，減省30%至40%工時。

港怡保險新世界產生協同效應

相比公路、建築、航空及保險四大核心業務，何智恒認為，港怡醫院較策略性，會與保險業務及新世界發展產生協同效應，形成生態系統。港怡醫院更在中環新世界大厦開設門診部，客流明顯增加。至於環保業務方面，集團目前共管理逾100個項目，料每年繼續新增數個新項目。

明報記者 陳偉燊