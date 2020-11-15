內地提早晉中等發達國家 仍需多方改革

何謂「中等發達國家」，國際上未有標準定義。靜態來看，此前不少人將「人均GDP達1萬美元」視作經濟社會整體發展水準的分水嶺。但據國家統計局資料，2019年內地人均GDP就已突破1萬美元。顯然，其門檻還需向上抬升。倘以世界銀行、國際貨幣基金組織、經合組織和聯合國等四大國際機構標準平均值來看，發達國家人均GDP中位數約為2.45萬美元。有機構測算，今年受疫情影響，中等發達國家人均GDP水準預估將下跌至2.3萬美元。綜合來看，躋身中等發達國家，人均GDP高於2萬美元應是「敲門磚」。

地區貧富差距明顯 追趕難度大

值得注意的是，內地早在1987年就確定過經濟建設「三步走」的戰略目標，其中第三步便是到二十一世紀中葉（2050年左右），人均國民生產總值達到中等發達國家水準，人民生活比較富裕，基本實現現代化。此番「十四五」規劃建議將該目標提前至2035年，說明儘管受疫情影響，但中央對未來發展的信心有增無減。在不少經濟學家的演算中，內地人均GDP提前達標中等發達國家亦相對可行。有分析指出，未來內地通過技術創新驅動將獲新一輪增長紅利，再延續15年5%左右的中高速增長可期。因此，到2035年，按不變價格計算人均GDP有望挑戰2萬美元。倘若再疊加人民幣升值等因素，該數字或可達到3萬美元甚至更高。

不過，將推演變為現實，仍有難關要攻克。一個顯著問題是內地幅員遼闊，地區之間貧富差距明顯。農業農村部長韓長賦最近在中國發展高層論壇2020年年會表示，內地到大城市看是「發達國家」，到中西部農村看仍是「發展中國家」。如其所言，長三角和珠三角部分地區人均GDP已直逼2萬美元，再上台階相對容易；但中西部不少地方，這一指標尚遠低於全國平均水準，追趕難度不小。此外，一個經濟體常年保持5%左右的中高速增長本就不易。如從動態角度看，中等發達國家是一個相對概念，其人均GDP數字正逐年變化。眼下全球中等發達國家尚能保持一定增長，內地還需加速跑才能躋身這一行列。

目前，內地人口老齡化明顯，勞動力總量呈下行態勢。同時，資本回報率持續下行，境內債務水準較高，國際環境也有所惡化，唯有多方面改革才能繼續釋放增長潛力。

[馮其十 神州新形勢]