市場樂見拜登當選國會分裂

在投資角度方面，聯博提出四大關注焦點，（1）是股票配置聚焦質素，投資者應該聚焦優質的股票與主題式投資組合，因為優質企業有望克服疫情挑戰，在低增長的時期持續蓬勃發展。（2）醫療保健監管不會衝擊所有企業，由於參議院可能仍由共和黨掌控，料拜登政府難針對醫療保健行業推出新的監管，對一些醫療保健公司造成影響，惟部分醫療保健公司的業務發展強勁，相對不受潛在監管變動的影響，相關領域包括基因測序、手術機器人與數碼化醫療服務。（3）氣候變化政策轉變，再生生物燃料的成本攀升，加上汽車能源效益標準日後轉趨嚴格，最終都將對煉油公司帶來挑戰。綠色能源轉型以及潛在訴訟或將對能源輸送管道公司帶來影響。（4）美國重新參與國際社會，在拜登執政下， 美國有望重新加強與世界貿易組織（WTO）等國際多邊組織的合作，貿易不確定性亦會降低，對多個行業構成利好，尤其是向環球市場進行銷售的汽車、化學品、煙草與科技行業。

百達：「增持」新興市場資產

瑞士百達資產管理首席策略師Luca Paolini表示，美國可能出現的政治僵局對市場並非壞事。他解釋，對於風險較高的資產類別來說，拜登入主白宮加上一個分裂的國會，是中期而言最好的結果：特朗普之前實施的企業減稅政策得以保持不變，同時又會有足夠規模但非過度的財政刺激措施。更重要的是，如果拜登當選，政策應該不會那麼反覆，股票的風險溢價因此可能降低。此外又預計，拜登政府在國際關係上會採取較傳統的做法，有助支持新興市場資產，故對新興市場資產維持「增持」評級。

他又稱，拜登上場後加稅和財政措施力度可能低於預期，預料拜登加推財政措施可能只會達1.5萬億美元，並非早前市場預計的2.2萬億美元。這意味着，如果確診個案持續上升，美國聯儲局可能不得不進一步放鬆貨幣政策。到時候，拜登提出將企業稅從21%提高到28%的建議，甚至有可能擱置。這有助支持美國企業盈利前景。最後美國將會重建國際關係，預計貿易政策會採取多邊態度，美國與國際機構關係趨向正常化，與中國抗衡態度也會減少。

安聯：看好高收益資產可換股債

安聯投資美國投資策略師Mona Mahajan表示，考慮到全球關係更密切的情况下，美國以外市場亦將迎頭趕上，而美元則持續走軟。值得注意的是，中國和北亞可能會從緊張局勢中得到紓緩，成為最大受惠者，同時該地區整體病毒情况相對受控。信貸市場方面，由於收益率有望保持穩定和較低水平，將繼續看到投資者「尋求收入」。該行偏好信貸風險，包括部分的高收益資產（包括「墮落天使」策略，即剛由投資級別跌至垃圾級別的債券）、可換股債券（可以參與股票上行）和受惠於較佳的增長和通脹潛力的曲線陡峭策略。最後，看到傳統價值或增長策略之外的潛在機會領域，包括基礎設施、清潔能源、美國住屋，以及5G等科技基礎設施，這些均可能在選舉後的環境中發展。隨美國總統大選看來塵埃落定，在2021年即將來臨之際，有幾個理由對整體經濟環境感到樂觀，尤其是很可能將有一種或數種疫苗獲得核准並投入使用。

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