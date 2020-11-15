fb入華不果 朱克伯格「告狀」打擊TikTok

曾被稱為「中國女婿」

《紐約時報》引述知情人士稱，朱克伯格於晚宴曾邀請習近平為其尚未出生的長女改中文名，被習近平婉拒。在2016年農曆年，朱克伯格與妻女向網民拜年，並公布剛出生的女兒Maxima取了中文名字陳明宇，陳是其妻的姓氏，而「明宇」是希望明日世界更美好。這令朱克伯格的「中國女婿」身分在內地深入民心。

由於未遵循伺服器設於中國境內等法規，fb自2009年起在內地一直被屏蔽。之後數年，朱克伯格也銳意爭取重返內地市場。2010年，他在fb給自己訂下的新年目標，就是學習普通話。2014年，他來到清華大學講話，在半小時的演講及問答環節全程以普通話與學生交流。2016年他參加釣魚台國賓館舉行的中國經濟發展高層論壇之際，曾在北京跑步，穿過天安門廣場，途經故宮，最後來到天壇，引起輿論熱議。

2017年，fb在內地推出一款照片分享軟件，但fb沒有在這軟件套用自己的名字。該公司還開發了一款允許進行針對式審查的工具，導致一些員工因該項目而離開fb。但fb的重返中國市場之路仍難以取得進展。2018年初，fb負責與中國政府打交道的一名高層離職。

進入內地市場無果，朱克伯格此後對中國的態度180度逆轉。美國國會今年7月傳召科技巨頭舉行反壟斷聽證會，面對「中國是否竊取美國技術」的提問，Alphabet、亞馬遜和蘋果行政總裁都予以否認，只有朱克伯格表示「證據確鑿」。《華爾街日報》早前刊登的報道稱，去年9月，朱克伯格曾與阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）會面。一個月後，科頓與民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）聯署要求情報部門對抖音海外版TikTok展開調查。

該報道又稱，朱克伯格在去年10月的一次私人晚宴，向美國總統特朗普提出TikTok等中國互聯網公司的價值觀和技術，對美國科技公司造成巨大威脅。此後，美國政府啟動了針對TikTok的國家安全調查。

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