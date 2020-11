fb遭拜登陣營抨擊 朱克伯格補鑊 特朗普新帖文加「拜登是預測當選人」字句

【明報專訊】美國民主黨總統當選人拜登一周前宣布在美國大選勝出後,拜登的競選團隊副傳播總監羅素(Bill Russo)在Twitter轉發了喜劇演員沙查巴朗高漢(Sacha Baron Cohen)張貼的總統特朗普與facebook(fb)創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)在白宮握手的合照。沙查巴朗高漢對此照片的評論是:「一個拿下了,還剩一個。」(One down. One to go.)羅素轉發此照片時配上自己的評論:「的確。」其言論似乎暗示特朗普敗選後,下一個要被清算的人是朱克伯格。羅素隨後雖然刪去此推文,但種種迹象顯示拜登陣營未來可能會向fb開刀,朱克伯格可能仍要下一番功夫與白宮新主人和解。