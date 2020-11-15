fb遭拜登陣營抨擊 朱克伯格補鑊 特朗普新帖文加「拜登是預測當選人」字句

資料來源：商業內幕、彭博社、BBC、華爾街日報

獲拜登陣營轉發推文的沙查巴朗高漢，不時抨擊fb及其他大型社交平台散播誤導信息，損害民主。他早前才形容fb是特朗普的「忠實盟友」。拜登的發言人羅素更在大選後抨擊fb「正粉碎我們民主的結構」。羅素稱，fb在大選後充斥大量呼籲暴力的信息，部分雖被移除，但仍有大量繼續流傳。

拜登：從來不是fb粉絲

拜登的競選經理奧馬利狄龍（Jen O'Malley Dillon）9月曾致函朱克伯格，指摘fb未能監察與選舉有關的虛假信息。拜登去年接受《紐約時報》訪問時不諱言：「我從來都不是fb的粉絲。我從來都不是朱克伯格的忠實粉絲。我認為他是一個真正的問題。」他說：「我一直認為，我們不僅要擔心權力的集中，也要擔心失去私隱。」他又認為社交平台對用戶發布的內容毋須負責並不合理。

社交媒體加強審查用戶發布的內容，也引起政治審查的爭議。事實上，fb在拜登的選前民調形勢大好之際，曾限制拜登兒子的醜聞傳播，被共和黨質疑是為拜登護航。

《紐約郵報》上月中揭露拜登兒子亨特（Hunter Biden）憑藉父親的權位，取得烏克蘭能源公司布利斯瑪（Burisma）的董事報酬。上述報道的焦點在於該能源公司的一名顧問在2015年4月向亨特發出的一封電郵，內容感謝亨特邀請他去華盛頓與其父見面。拜登競選團隊沒有說這封郵件是假的，並在發給政治新聞網站Politico的聲明承認，拜登可能與對方有過一次「非正式接觸」，未公布在官方日程。

拜登上台或收緊規管科技巨頭

fb與Twitter均曾限制《紐約郵報》這篇報道傳播。fb稱，此舉是「標準程序」的一部分，目的是給第三方核查人員時間來審查內容。Twitter表示，報道的內容未違反其規定，但因為暴露了私人信息，且通過「黑客」獲得資料，所以受到限制。Twitter最後為此承認錯誤。但這些社交平台的限制言論行為，已被保守派人士質疑是政治目的凌駕於公眾知情權之上。

社交平台對民意有極大的影響力。若拜登要收緊對科技巨頭的控制，民主黨控制的眾議院似乎會全力支持。由民主黨控制的眾議院反壟斷小組委員會對fb、亞馬遜、蘋果和Google的市場影響力展開長達16個月的調查後，在上月發表報告，指幾間科技公司利用自身的優勢壓制競爭、扼殺創新，建議國會可考慮強制科技巨頭將其佔主導地位的網上平台與其他業務分拆。部分風險投資者早已預示，拜登的勝利將意味白宮將嘗試收緊對科技企業的控制。

《華日》：與政界建交保主導地位

身處於共和、民主兩黨角力的政治旋渦，fb與政界的關係日益密切。《華爾街日報》更形容，朱克伯格成了活躍的政治操盤手。為保護fb在反壟斷爭議、用戶私隱權、消除虛假信息傳播等問題免受政治壓力，朱克伯格除了與特朗普共進晚餐，又與特朗普的女婿、白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）定期會談。

《華爾街日報》引述知情人士稱，朱克伯格甚至敦促國會議員及官員對抖音國際版TikTok和蘋果公司等競爭對手加強審查，以維持自己在社交媒體的領導地位。

對於大勢已去的特朗普，fb近日幾乎在特朗普每條帖文後都加上提示：「拜登是2020年美國總統大選的預測當選人。」《華爾街日報》指出，對於fb來說，與政界領袖、名人等建立關係，對其維持社交媒體的主導地位尤其重要。

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