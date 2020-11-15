疫情刺激地產行業使用「物業科技」

【明報專訊】在新冠病毒疫情肆虐下，頓時刺激「物業科技」（PropTech）使用，向來推動大數據及PropTech應用的B4B Limited名譽主席車品覺及董事李振業，認為疫情觸發地產公司及持有物業的基金更重視使用科技去提升效率及降低成本，令物業更適宜居住及工作，內地市場使用PropTech也比香港市場更快。
車品覺指出，PropTech長期予人印象只供物業或設施管理公司使用，但疫情下要避免人煙稠密，市民轉為居家工作或獨自進餐，並對降低成本、線上線下自動化、隔離環境的需求增加，因此在PropTech配合下，便可促進在家或於家居附近會所工作及開會，內地小區更進階到結合電商市場去發展。
今次疫情也觸發香港舉行很多科技比賽甚至科技孵化器，讓更多有助減少人與人之間密度的PropTech開發，車品覺舉例，將來可能開發出可供辨別電梯是否已消毒的顏色記認，甚至非接觸式自動門，使用航拍取代人手巡邏及作更精準噴灑消毒劑。最近經B4B Limited發起的比賽參賽者隊伍更多達20至30隊，比過往大增，多是研究PropTech的科技公司。
業界：港物業科技宜從個人出發
不過，香港空間較密集，因此車品覺認為，在港發展的PropTech宜以個人為本出發，例如在有限空間營造舒適感，涉及的技術不用高端，重點反而是讓用家舒服及易於管控。李振業補充，是次比賽是以成功商業化對接為重點，直接解決房地產基金、發展商、外判公司的困難，因此可望更有效去開發出對業界有用的科技。李振業相信，疫情加速地產行業調整，使更多地產公司及物業基金愈來愈重視投資科技，提升營運效率及降低成本，令物業更宜居。他認為，香港不缺開發PropTech人才，問題在使用場境的空間較細，較多樓齡舊單幢樓，致滲透率較慢。