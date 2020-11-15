疫情刺激地產行業使用「物業科技」

車品覺指出，PropTech長期予人印象只供物業或設施管理公司使用，但疫情下要避免人煙稠密，市民轉為居家工作或獨自進餐，並對降低成本、線上線下自動化、隔離環境的需求增加，因此在PropTech配合下，便可促進在家或於家居附近會所工作及開會，內地小區更進階到結合電商市場去發展。

今次疫情也觸發香港舉行很多科技比賽甚至科技孵化器，讓更多有助減少人與人之間密度的PropTech開發，車品覺舉例，將來可能開發出可供辨別電梯是否已消毒的顏色記認，甚至非接觸式自動門，使用航拍取代人手巡邏及作更精準噴灑消毒劑。最近經B4B Limited發起的比賽參賽者隊伍更多達20至30隊，比過往大增，多是研究PropTech的科技公司。

業界：港物業科技宜從個人出發

不過，香港空間較密集，因此車品覺認為，在港發展的PropTech宜以個人為本出發，例如在有限空間營造舒適感，涉及的技術不用高端，重點反而是讓用家舒服及易於管控。李振業補充，是次比賽是以成功商業化對接為重點，直接解決房地產基金、發展商、外判公司的困難，因此可望更有效去開發出對業界有用的科技。李振業相信，疫情加速地產行業調整，使更多地產公司及物業基金愈來愈重視投資科技，提升營運效率及降低成本，令物業更宜居。他認為，香港不缺開發PropTech人才，問題在使用場境的空間較細，較多樓齡舊單幢樓，致滲透率較慢。