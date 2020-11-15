肖鋼：內地可考慮從藍籌先試「T+0」

肖鋼稱，有實證研究表明大部分參與「T+0」的個人投資者都出現虧損，而中國目前個人投資者佔比極高的情况下，何時實施、怎樣實施「T+0」交易必須慎之又慎。他認為，在研究「T+0」交易制度時，基於藍籌股估值穩定，波動較小，抗操縱性強，可以考慮先從藍籌股率先試點「T+0」制度，交易風險相對可控。

尚福林：螞蟻應守金融業基本規律

另外，中銀監前主席尚福林出席財新峰會表示，不管是傳統的金融業態，還是像螞蟻集團這樣的金融業態，都應該遵循金融業的一些基本規律；要提高市場效率，同時還要防範風險。

尚福林又稱，金融業應堅持服務實體經濟的宗旨，一是服務現代化的經濟體系建設，重點是要發揮金融對科技創新的支撐推動作用；二是要大力發展普惠金融，要加強民營、中小企、三農等薄弱領域的金融支持，同時推動金融機構向實體經濟合理讓利；三是積極推進綠色金融，發揮金融資源配置的導向作用，幫助社會發展全面的綠色轉型。

尚福林提出，金融業要堅持穩健貨幣政策，要加強和改進金融宏觀調控，防範國外超常規貨幣政策和經濟過度金融化引發的貨幣溢出效應，以及輸入性風險。此外，要為實體經濟發展營造適宜的貨幣金融環境，保持適度的貨幣增長，並且健全市場化利率形成和傳導機制。