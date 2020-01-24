柏傲莊II次輪343伙沽清 即晚加推396伙

24組買家購2伙或以上單位

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的沙田大圍站上蓋柏傲莊，自上月中起推售，銷情持續熾熱。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊II昨日進行次輪銷售，買家出席率逾八成，項目經過9小時銷售後，次輪343伙全數沽清，套現逾39億元。據悉，昨日有24組買家購入2伙或以上單位，其中最高金額為逾3300萬元，該組買家選購3個2房單位。

黃浩賢指出，柏傲莊I及II在過去4個星期內合共售出1,440伙，套現逾150億元。發展商乘著旺勢，昨晚加推3號價單共396伙，包括56個1房、201個2房及139個3房戶，實用由324至866方呎，價單定價874.2萬至2292萬元，價單呎價22,427至31,256元，計算最高折扣20%，整批折實售價699.3萬至1833.6萬元，折實呎價17,941至25,003元，折實平均實呎20,988元，較2號價單折實平均實呎20,399元，加價約3%。

另一邊廂，主攻上車客的新盤屯門青山灣帝御．星濤，將於今早進行第3輪銷售，涉123伙。據悉，項目共收到逾3,689票，以推售的123伙計，超額認購近29倍。

海濱南岸錄本月首宗逾千萬成交

新盤市場成焦點，分薄二手客源，部分業主要減價沽貨，紅磡海濱南岸錄本月首宗逾千萬元成交。美聯區域聯席董事殷勒麟表示，成交單位為1座低層J室，實用589方呎，3房連套房間隔，望內園景，原業主在今年8月起以1080萬元放售，惟放售價未能承造高成數按揭，令不少準買家卻步。

近期有區內分支家庭垂青上述單位，並有感市場盤源收窄，雙方議價後以1010萬元成交，較最初叫價低70萬元或6.5%，折合實呎17148元。原業主2015年1月以780萬元購入物業，是次轉手帳面獲利230萬元，物業升值約29%。

另青衣美景花園亦錄減價成交，利嘉閣地產高級分區市務經理彭錦添表示，有關單位為6座中層D室，實用564方呎，屬3房望山景戶，原業主原以728萬元放盤，經議價後減價60萬元或8%，以668萬元成交，折合實呎11,844元。原業主於2006年9月以約145萬元購入單位，持貨逾14年，轉手帳面獲利523萬元，物業期內升值約3.6倍。