標指周五創收市新高 納指全周跌0.6%

上周標普能源行業指數上升16.45%，金融和工業指數分別上升8.28%和5.27%。不過上半年受惠封鎖措施帶動需求，估值已升至相當高的科技股被沽售，科技行業指數跌0.4%，包括亞馬遜、Netflix在內的可選消費股指數跌1.1%。

串流業務理想 迪士尼股價升

迪士尼公布業績虧損少於市場預期，受惠串流播放服務客戶增長理想，股價上升2.1%，思科公布下季財務預測好過市場預期，企業有望陸續重新設備投資，收市升達7.06%。道富首席投資策略師Michael Arone表示，疫苗消息加上公司財報強勁，令市場憧憬經濟可繼續復蘇。不過，他警告投資者可能過度樂觀，低估新冠病毒新症增加對經濟影響，同時高估疫苗開始分發時間和接種範圍。

恒指夜期跟隨美股做好，收報26,288點，上升0.42%，高水131點，ADR港股比例指數上升0.11%，至26,184點。美國對中資電訊股下投資禁令，中移動（0941）ADR折合報49.17港元，較港股低收1.65%；聯通（0762）ADR折合報4.96港元，較港股低收0.36%。