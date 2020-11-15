對冲基金一哥掃入中資電商股 橋水上季增持阿里京東拼多多 10億美元購消費股

明報記者 歐陽偉昉

據美國證交會披露文件，截至第三季橋水基金持倉市值為83.15億美元，較第二季末的持倉市值上升39.49億美元。基金持倉以ETF為主，但較第二季下降。橋水亦於期內新增買入27隻消費股，包括沃爾瑪、寶潔、可口可樂、強生、百事，另外增持18隻和沽清3隻消費相關股份。

第3季減持兩中國相關ETF

要注意的是，雖然橋水於第三季減持了兩隻中國相關ETF，但同時大舉增持了中國電商三大龍頭阿里巴巴、京東及拼多多，其中橋水在期內增持了38萬份阿里ADR，使其持倉市值增至3.92億美元，持倉佔比亦增加1.28個百分點至4.72%，續為該基金持倉最大的單一公司股票，僅次於3隻ETF持倉。

至於京東及拼多多分別增持28.28萬份及34.77萬份ADR，令兩者期末持倉市值分別增55%至1.29億美元和增26%至8119萬美元。此外，橋水上季亦增持多隻中概股，例如蔚來汽車、嗶哩嗶哩、新東方（9901）、百勝中國（9987）等。

說到最大手筆，橋水於第三季首度買入沃爾瑪和寶潔，分別購入139.42萬股和122.55萬股，持股市值分別為1.95億美元及1.7億美元，一口氣躍上該基金十大重倉的第7及第9。

大手筆購沃爾瑪寶潔

橋水聯席首席投資總監Bob Prince曾在5月表示，必需消費品公司在疫情期間穩定地增加現金流，可以利用這些股票建立類似債券的新資產類別。而綜觀第三季其增持或新買入的股份，股價從第三季初至今均有不錯表現（見表），帶挈了一眾消費股持股市值的上升。

再者，橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）多次表示看好中國市場，昨日在財新峰會便表示，中國資本市場快速發展並對外開放，對海外投資者具有吸引力，又稱中國在世界GDP中的佔比愈來愈高，但是儲備貨幣上美元依然明顯佔優，相信未來人民幣作為儲備貨幣的重要性會繼續提高。