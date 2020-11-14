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2020年11月14日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
特朗普禁投資31華企 涉3藍籌 明年1月禁買11月須清倉 中資電訊股急挫
投行：禁令存三大灰色地帶
滬深交所納MPF核准名單 放寬A股佔比
國泰載客量跌幅無改善 運力恢復水平倒跌
港府料全年GDP跌6.1% 最樂觀預測
美團終染藍 創始藍籌太古被踢走 百威安踏同躋身恒指 國指納阿里健康海底撈
新舊經濟股爭持 科指全周波幅12%
康宏郭曉群敗訴 月底EGM或失投票權
瑞聲上季純利遜預期 光學毛利率目標40%以上
傳內銀降信用債風險敞口 側重國企債
傳私有化 SOHO中國曾升41%
韓國基金擬溢價18%私有化神州租車
Disney+訂戶佳 股價升3% 迪士尼全年蝕28億美元 40年首「見紅」
馬斯克推文稱新冠測試曾陽性
外賣軟件商DoorDash申上市
十大屋苑不足半月破百宗成交 4上車屋苑佔逾半 受惠新盤向隅客回流
綠置居回流客 未補價313萬購青衣邨2房
CCL四大整體指數齊跌 一個月來再現
公司客豪付7140萬辣稅 入市ST. GEORGE'S MANSIONS
山頂文輝道地王下周五招標 估值逾百億
首都廣場劏舖25萬沽 7年蝕94%
南生圍地皮 申放寬地積比增建19伙
陸振球：樓價與租金脫鈎主因息低
周末睇樓好去處
深水埗海珀快入伙 主打開放式
重建重鎮發展商插旗 長實愛海頌規模最大
近深水埗南昌站 享三線鐵路優勢
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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