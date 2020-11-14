陸振球：樓價與租金脫鈎主因息低

說近年中港經濟完全沒受影響也不全是，主要是影響樓價較小，但因經濟確也轉差而失業人數正在上升，租金明顯受壓，這種樓價與租金似有脫鈎的現象，在中國和香港同時出現（見圖1和圖2），中原老闆施永青近日也撰文表示，「現實是（香港）樓價自2018年以來，已沒法再創新高，只有波幅，沒有升幅。若非貨幣供應大增，香港的樓價可能已掉頭回落。若是看較能反映樓宇使用價值的租金，跌勢已十分明顯。在這樣的情勢下，政府實有需要重新檢討不合時宜的遏抑樓價措施」。

業主低息始可打「持久戰」

對於香港樓價與租金表現好像脫鈎，資深物業投資者湯文亮也有他的看法。他認為，「租金與樓價的關係並不是風馬牛不相及，但又不是夫妻，大家相濡以沫，簡單講，租金是代表租客承受能力，市道不好，租客不能多付租金，業主如果希望層樓可以租出，唯有減租，但租金下跌又並不代表業主要平賣，反而代表業主有持貨能力，如果業主看淡前景，或者持貨能力不足，即使有人出高價租樓，他仍然會低價賣樓」。

湯文亮說業主有持貨能力，筆者認為除了業主本身之前積累了大量財富，不用急於賣樓套現外，另一個重要原因乃是低息環境持續，令到供樓開支不高，業主能打「持久戰」。近年流行H按（拆息按揭），其多以1個月香港銀行同業拆息為按息標準，有關拆息昨天便低見0.12厘，創逾9年半新低（見圖3）。

1個月HIBOR見逾9年半新低

按揭轉介公司經絡表示，現時銀行新做H按計劃一般為H+1.5厘，封頂息率為2.5厘。在拆息高企時，供樓人士或須以封頂息率供樓。1個月HIBOR曾於今年1月2日升至2.27厘的年內最高位，假設貸款額為600萬元、還款期30年，供樓人士須以封頂息率（2.5厘）供樓，每月供款金額為23,707元，全期利息為2,534,611元，對比以今日HIBOR的0.12厘計算，實際按息為1.62厘，比封頂息率減少88點子，每月供款減至21,054元，比封頂息率減少2653元或下跌11.2%；全期利息跌至1,579,606元，比封頂息率減少955,005元或下跌37.7%，若拆息持續低企，相信能為供樓及置業人士節省更多利息。

倘美債息急升 港息難「獨善其身」

不過，利率永遠可跌可升，香港現時拆息雖低，但美國的指標息率10年期國債孳息，卻由今年3月時最低的0.318厘，本周曾高見0.975厘，如將來美國疫情消退令美國經濟復蘇，美息勢將急漲，在聯繫匯率下，港息也可能被挾升，屆時租金與樓價脫鈎的情况或會改變，大家不可大意。

文首提及美國總統大選結果仍存暗湧，坊間不少對最終結果的分析各有不同，筆者覺得其中安聯投資的美國投資策略師Mona Mahajan分析頗為有趣，她認為投資者或樂見「輕量版拜登」（Biden lite）政策議程。具體分析如下：

「金融市場在美國總統大選當周出現了強勁的解憂漲勢（relief rally）；雖然市場論調由「藍色浪潮」轉為拜登小勝，但整體投資情緒看來是趨向承險（risk-on）。拜登政府的一些關鍵優先要務，很可能包括建立新的疫情應對小組、通過財政刺激方案、推動基礎建設投資，以及藉由行政命令制定氣候政策。」

「輕量版拜登」利好中港資產表現

Mahajan預料，如拜登最終做了美國總統，政府重新將焦點放在基礎建設開支，以及氣候變化和清潔能源有關的計劃上，為投資者（包括私人市場領域）創造新的投資機會。而「輕量版拜登」政策議程很可能促使市場再度聚焦於經濟基本面，尤其關注疫苗的投入使用。如此，較為強勁的經濟增長，加上低利率和進一步的刺激措施，可能為2021年的風險資產市場提供有利環境。

以筆者的理解，所謂「輕量版拜登」即意味拜登並不能成為強勢總統，如此他只能被迫將注意力放在國內的種種問題之上，而不能將精力放在中美博弈之上，如此對於中港的經濟，以至股巿和樓巿都會是利好的消息。

[陸振球 樓市解碼]