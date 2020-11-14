山頂文輝道地王下周五招標 估值逾百億

兩年前流標 今年9月「一拆二」

萊坊執行董事林浩文表示，此屬重量級豪宅地，相信各大發展商必定有興趣，仍是「兵家必爭之地」，雖然地皮已拆細，但投資額亦逾百億元，預計只有3至5個大型發展商、以及中資財團將合組財團入標。值得留意，現時政府已擱置空置稅，但以目前超級豪宅市况而言，預計發展商出價會較保守。如政府不能「隨行就市」，地皮仍有流標機會。

地積比1.92倍 較兩年前調低

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指，地皮「一拆二」出售，降低投資總額，相信能吸引更多發展商入標，但值得留意，現時推售的地皮，地積比率僅得1.92倍，較2018年10月推售時，地積比率2.13倍有所減少，可建樓面約25.9萬方呎。他又指，今年9月美國政府出售南區壽臣山壽山村道37號屋地，每呎樓面地價僅約5.4萬元，地價不算高，不排除政府亦調低文輝道地皮估值。綜合業界估計，地皮估值77.8億至111.51億元，預計每方呎樓面地價約3萬至4.3萬元。

業界料最高估值111億

資料顯示，山頂文輝道豪宅地皮原為文輝道2、4、6、8、9及11號，政府2018年10月曾推出招標，可建樓面約40.4萬方呎，地政總署當時收到5份標書，惟入標金額未達到政府就該用地所定的底價，故流標收場。發展局局長黃偉綸在文輝道地皮流標後曾透露，地皮開標當天地皮估價介乎240多億至480億元，而入標價全低於240億元，即每呎樓面地價出價均低於6萬元。