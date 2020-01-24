公司客豪付7140萬辣稅 入市ST. GEORGE'S MANSIONS

上月2.38億購入特色戶

上述單位為第1座23樓A室，屬頂層連天台特色戶，連3個車位成交價達2.38億元；單位實用面積3330方呎、採4房4套間隔，另連2933方呎天台，實呎71,471元。資料顯示，對上一宗市場矚目的大額辣稅成交，為嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹山，曾於今年5月以3.5億元售出的3號別墅，買家以海外註冊公司購入，即需付樓價三成辣稅，涉1.05億元，至今仍是新冠肺炎疫情後最大額辣稅成交。

帝御．星濤第三輪今截票

另外，由香港小輪（0050）及帝國集團合作發展，將於明日進行第三輪銷售的屯門青山灣帝御．星濤，暫收3632票，以推售123伙計，超額認購逾28倍；第三輪銷售將於今日截票。昨日新盤市場交投有所減慢，僅錄約3宗成交。其中，大埔白石角海日灣II透過招標，以2925.6萬元沽出第2座16樓D室，屬實用面積1866方呎的4房大單位，實呎15,678元。至於中海外（0688）大埔山塘路天鑽近月銷情提速，本月至昨日已錄得13宗成交，亦即平均一日錄得一宗，13宗共套現近1.7億元，包括昨日最新錄得的2座15樓D室，實用面積875方呎，屬3房1套間隔，以1303.2萬元成交，實呎14,894元。

此外，新地（0016）元朗錦田半新盤PARK YOHO Genova，昨上載最新銷售安排，將於下周二上午10時起，以招標形式推售2伙連天台特色戶，並即日下午7時截標。該兩伙包括18A座16樓A室，實用面積分別為1024方呎，採3房1套連儲物室間隔，連100方呎平台及615方呎天台；另19座16樓A室，實用面積1492方呎，採4房雙套連儲物室間隔，連411方呎平台及1005方呎天台。