CCL四大整體指數齊跌 一個月來再現

反映企業裁員及東涌地流標影響

中原研究部高級聯席董事黃良昇指，本周指數主要反映上月下旬樓市狀况，當時受到大企業裁員及東涌商業地皮流標的不利消息影響，令升勢短暫受阻。

中原城市領先指數CCL最新報176.69點，按周跌0.54%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.42點，按周跌0.68%；CCL（中小型單位）報177.73點，按周跌0.62%；CCL（大型單位）報171.24點，按周跌0.09%。四大分區指數則錄得三跌一升走勢。新界東CCL Mass報188.81點，按周跌2.20%；新界西CCL Mass報164.93點，按周跌0.94%；港島CCL Mass報183.44點，按周跌1.39%。不過，九龍CCL Mass報177.18點，按周升0.83%，創9周、即逾兩個月新高。

周末二手睇樓量再升3%

另外，據美聯統計，15個指標屋苑本周末睇樓量錄得504組預約，較上周再升約3%，維持升勢。其中，天水圍嘉湖山莊錄得105組睇樓預約，為15個屋苑本周末唯一破百組水平；其次為錄得60組睇樓預約的東涌映灣園。新界區整體睇樓量達240組，大幅領先港島區的119組及九龍區的145組。