綠置居回流客 未補價313萬購青衣邨2房

成交價低今年高位逾兩成

李續稱，買家為綠表上車客，早前中籤選購新一期綠置居，不過未能成功購入心儀的綠置居青衣青富苑2房單位，遂回流同區二手市場，並購入上址。

原業主2008年1月以約24.5萬元未補價購入單位，帳面賺約288.5萬元或近12倍。資料顯示，該屋邨同類單位為青衣邨宜逸樓高層11室，實用面積同為485方呎，曾於今年6月以405萬元未補價沽出，實呎高達7927元，而現時成交價則較今年屋苑同類高位低92萬元或23%。

此外，荃灣中心新近有凶宅同層戶以貼近市價沽出。土地註冊處顯示，荃灣中心19座（瀋陽樓）中層C室，實用面積329方呎，2房間隔，以435.8萬元成交，實呎13,246元，屬貼近市價成交。

荃中2房凶宅同層435萬近市價沽

資料顯示，同層一個2房單位，曾於2012年3月發生燒炭自殺事件。原業主2014年7月以262萬元購入上址，持貨逾6年，帳面賺173.8萬元或約66%。