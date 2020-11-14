十大屋苑不足半月破百宗成交 4上車屋苑佔逾半 受惠新盤向隅客回流

明報記者 張允亭

其中，新界上車屋苑包括沙田第一城、東涌映灣園、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊，僅4個主打上車盤的新界大型屋苑已佔近60宗，相等於本月近兩周逾半的成交量。十大屋苑中，現時以沙田第一城的交投量位列榜首，本月不足半月暫錄21宗成交，佔上月全月36宗近六成。美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，屋苑新近成交位於19座低層A室，實用面積451方呎，3房間隔，以725萬元成交，實呎16,075元。原業主1997年11月以約332萬元購入，持貨23年，帳面獲利約393萬元或逾1.1倍。

泰籍機組人員650萬沽映灣園2房

與此同時，東涌映灣園再出現機組人員賣樓套現個案。中原分行市務經理張納賢表示，上述成交為映灣園2座高層E室成交，實用面積543方呎，2房間隔，享開揚山景。原業主為泰籍國泰航空機組人員，由於看淡航空業前景，故將自住單位賣出套現，並將回國生活。單位早前以660萬元放售，減價10萬元或1.5%後，以650萬元獲上車客買家承接，實呎11,971元。原業主2010年4月以246萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利約404萬元或升值1.6倍。

十大屋苑註冊量6年首破3000宗

至於將軍澳新都城交投步伐亦顯著加快，其中新都城本月至今暫錄11宗成交，平均實呎16,525元，不足半月的交投量已佔上月全月18宗的61%。市場消息指，新都城新一宗成交單位為2期9座高層C室，實用面積363方呎，2房間隔，原業主上月初以690萬元放盤，經議價後減價22萬元或3%，以668萬元成交，實呎18,402元。原業主2010年2月239萬元購入，持貨逾10年，帳面獲利429萬元或約1.8倍。

事實上，據美聯物業房地產數據顯示，十大屋苑今年買賣註冊量累計已錄得3015宗，為自2014年後、近6年以來首次超越3000宗水平。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年十大屋苑買賣註冊量，較去年全年2779宗多出236宗或約8%。劉又指，雖然今年十大屋苑交投已超越去年水平，但近年受辣稅及多次收緊按揭措施影響下，交投比未有辣稅前已有明顯差距，若與2010年逾萬宗相比，目前仍未達到當年的3成水平。