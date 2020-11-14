外賣軟件商DoorDash申上市

分析公司Second Measure的數據顯示，DoorDash在美國市場份額處於領先地位，9月外賣配送銷售額享49％市佔率，而Uber和GrubHub分別只有22％及20％。

DoorDash的股票將分為3類，各有不同的投票權。A類普通股的持有者可享每股一票的投票權，B類股份每股有20票，而C類股份並沒有投票權。多重股票架構已成為科技企業的上市慣例，尤其是當行政總裁同時是公司創辦人，此情况尤其普遍，而DoorDash也是這樣，由創辦人Tony Xu擔任行政總裁。

招股書稱，Xu和兩名聯合創辦人Andy Fang及Stanley Tang預期會達成一項投票協議，賦予Xu權力「為其他聯合創辦人持有的B類股票進行投票」 。這安排將使Xu能在董事會選舉、任何合併、出售交易等需要股東批准的決策，享有決定權或重大影響力。除DoorDash以外，旅遊住宿租賃平台Airbnb、網絡遊戲創建平台「機器磚塊」（Roblox）和電商初創Wish都有望在今年底前上市。

（綜合報道）

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