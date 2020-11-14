Disney+訂戶佳 股價升3% 迪士尼全年蝕28億美元 40年首「見紅」

電影遊樂場業務收入大減

迪士尼表示，計劃取消2021年1月的派息，將這些資金投資於串流媒體等直接面向消費者的業務。由於訂戶數目勝預期，迪士尼股價早段升逾3%。迪士尼原本預計，到2024年才累積到6000萬至9000萬訂戶，Disney+只花一年就達到4年後的目標。事實上，在2007年展開串流媒體業務的行業龍頭Netflix，其付費訂戶人數至2015年底才跨越7000萬大關。

Disney+去年11月首天推出就吸引1000萬人簽約。在其營運的首個季度，獲2650萬訂戶。隨着疫情爆發，居家「煲劇」的需求增加，Disney+的訂戶數目由今年第二財季（1-3月）的3350萬，增至第三財季（4-6月）的5750萬訂戶。不過值得注意的是，迪士尼部分訂戶是透過購買Hulu、ESPN+頻道的綑綁式套餐，又或其他促銷優惠獲得Disney+服務，而迪士尼並未分開披露這些數字。摩根士丹利將Disney+的最新訂戶數目預測，上調至2025年底前達到2.3億。

Disney+部分訂戶屬其他頻道綑綁

跟Disney+差不多時間進入串流媒體市場的蘋果，並未公布其Apple TV+的訂戶數目。至於NBCUniversal今年7月中在全球推出的Peacock串流服務，截至10月的訂戶接近2200萬，較7月增加1200萬。

由於北美大量影院尚未復業，迪士尼的製片娛樂部門上季營業利潤下滑61%至4.19億美元。迪士尼原本希望透過真人版《花木蘭》在中國院線大賺一筆，但最終只能在內地獲4070萬美元票房。在其他市場，這部電影直接在Disney+上映，迪士尼沒有透露多少訂戶選擇額外支付30美元觀看此電影。迪士尼向投資者重申，已盡可能維持業務運營。幾十部有劇本和無劇本的影視節目正在製作，漫威影業（Marvel Studios）及盧卡斯影業（Lucasfilm）等主要製片部門正在進行拍攝。

疫下遊樂場上季利潤跌24億美元

上季最受打擊的業務要數遊樂場及產品業務，錄得10.98億美元營業虧損，而去年同期營業利潤達13.81億美元。迪士尼將虧損歸咎於美國本土及國際的遊樂場業務減少。疫情之下，郵輪業務及部分度假村仍然暫停。雖然上海迪士尼已於5月重開，美國奧蘭多的迪士尼世界度假區及巴黎迪士尼也在7月中重開，而香港迪士尼度假村在上季斷續開放，但所有遊樂場及度假村的服務明顯減少。迪士尼估計，疫情令遊樂場業務上季的營業利潤減少24億美元。

（綜合報道）

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