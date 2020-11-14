傳內銀降信用債風險敞口 側重國企債

永城違約掀震盪 挫市場信心

銀行一直是國企債的主要買方，但現在被迫重新評估它們對此類企業將會履行其償債義務的看法。在北大方正集團等企業出現違約後，市場信心被動搖。幾家中國國有企業發行的美元債本周大跌，因河南省國企永城煤電控股集團本周二意外地出現違約。在違約發生前，它的主體評級為AAA級。

隨着永城煤電的違約事件繼續發酵，整個信用債市場都陷入震盪。永城煤電的母公司河南能源化工集團所發行的2021年到期「20豫能化CP001」，價格自周三起大跌88.5%，目前每百元人民幣面值，價格只剩11.46元人民幣，因為集團未按期召開債權人會議。

早已陷入債務危機的紫光集團，昨日對即將到期的13億元人民幣境內債券「17紫光PPN005」，提出剩餘90%本金展期半年，以避免違約。

此前曾出現違約的華晨（1114）母企華晨汽車集團，昨日被一家企業向法院提出重整。據全國企業破產重整案件信息網今日公布，格致汽車科技股份有限公司向遼寧省瀋陽市中級人民法院申請對華晨汽車集團控股有限公司重整。