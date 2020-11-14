瑞聲上季純利遜預期 光學毛利率目標40%以上

漸見復蘇 收入按季升6%

期內光學業務收入按年升51.6%至4.74億元，毛利率從第二季度的13.8%提升至24.6%。集團提及獨家研發的WLG玻塑混合鏡頭已有明確量產項目，將於明年上半年開始量產出貨。集團的執行總經理莫祖權稱，公司的光學業務處於起步階段，認為該鏡頭是性價比高的產品，具有持續發展的潛力，預計第四季光學業務的毛利率會提升至30%，明年光學毛利率增長幅度目標會超過40%。他續稱，已與多個客戶達成合作意向，亦是明年重點推廣的項目，有助推動公司的收入和提高盈利。

至於聲學業務收入按年跌5.3%至21.6億元，按季則升13.2%。 期內計劃標準化的小腔體揚聲器模組，料能將體積縮小20%至30%亦能保持高水準音質。集團首席財務官郭丹稱，客戶對該產品的反應熱烈，明年逐步推出，更稱該產品的主要應用對象為中端及低端的手機，未來會規模化生產，以減低整體聲學業務的生產成本。他預料，該模組會被安卓的手機廣泛使用，其收入會有顯著的提升。