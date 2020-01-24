康宏郭曉群敗訴 月底EGM或失投票權

【明報專訊】康宏環球（1019）股東今年再度對簿公堂，高院昨日釋出判決，康宏主要股東之一、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群再敗一仗。郭曉群雖然手持29.91%康宏股權，但3年前康宏主席陳志宏在特別股東大會（EGM）上指控其股權來源可疑，未有計其票數。眼見康宏今年應其提議將召開EGM，郭曉群於9月入稟高院，要求法庭禁止康宏剝奪其股東權益，意圖避免情景再現。但昨日高院頒下判決，拒發禁制令，意味今年郭曉群投票權再度「岌岌可危」。但有消息亦透露，圍繞是否計算郭曉群投票權的官司，仍未結束。
消息指相關官司未完
負責審理此案的法官高浩文指，無人會知今年EGM上會發生何事，公司主席在康宏公司章程74條下的權力不應該被提前限制。高浩文總結指，自己最多只能要求康宏主席應在EGM上作出「合適決定」，但這樣的判決並不具實用性。本案審理中，康宏方面有證人指控，郭曉群持有的股份涉及曹貴子詐騙案，因此應該判其票數無效。高浩文指出，自己的角色並不是要解決兩方的證詞衝突，但接受康宏方面的論點是有合理證據支持。
官：未預知EGM情况 只能要求作「合適決定」
康宏發言人回覆本報指，知悉及尊重法庭決定。發言人表示，公司將繼續全力保障投資者利益，盡快完成經審核賬目，以爭取復牌，同時全力拓展品牌業務。不過，康宏股東間的官司並未就此完結。於2018年，郭曉群已遭拒投票一事提出訴訟，當時高院法官夏理士判處其敗訴。有消息透露，就此案的上訴正等待下周中的裁決結果。該名人士表示，期望本月26日的股東大會上，康宏可以公平處理股東投票。
被視為「深圳幫」一派的郭曉群，此前暫在股東內鬥中落下風，但今年再「發功」，提議召開特別股東大會，嘗試罷免屬「台灣幫」的現任管理層。郭曉群亦提議，引入立法會議員石禮謙、港鐵（0066）前主席馬時亨等人入董事局，會上將表決委任事宜。馬時亨之前曾表示，希望成為兩大股東的橋樑。本報昨日試圖聯絡馬時亨，但電話無法接通。