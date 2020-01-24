康宏郭曉群敗訴 月底EGM或失投票權

消息指相關官司未完

負責審理此案的法官高浩文指，無人會知今年EGM上會發生何事，公司主席在康宏公司章程74條下的權力不應該被提前限制。高浩文總結指，自己最多只能要求康宏主席應在EGM上作出「合適決定」，但這樣的判決並不具實用性。本案審理中，康宏方面有證人指控，郭曉群持有的股份涉及曹貴子詐騙案，因此應該判其票數無效。高浩文指出，自己的角色並不是要解決兩方的證詞衝突，但接受康宏方面的論點是有合理證據支持。

官：未預知EGM情况 只能要求作「合適決定」

康宏發言人回覆本報指，知悉及尊重法庭決定。發言人表示，公司將繼續全力保障投資者利益，盡快完成經審核賬目，以爭取復牌，同時全力拓展品牌業務。不過，康宏股東間的官司並未就此完結。於2018年，郭曉群已遭拒投票一事提出訴訟，當時高院法官夏理士判處其敗訴。有消息透露，就此案的上訴正等待下周中的裁決結果。該名人士表示，期望本月26日的股東大會上，康宏可以公平處理股東投票。

被視為「深圳幫」一派的郭曉群，此前暫在股東內鬥中落下風，但今年再「發功」，提議召開特別股東大會，嘗試罷免屬「台灣幫」的現任管理層。郭曉群亦提議，引入立法會議員石禮謙、港鐵（0066）前主席馬時亨等人入董事局，會上將表決委任事宜。馬時亨之前曾表示，希望成為兩大股東的橋樑。本報昨日試圖聯絡馬時亨，但電話無法接通。