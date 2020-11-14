新舊經濟股爭持 科指全周波幅12%

阿里巴巴累跌8.9%

昨日恒指跌12點至26,156點，國指跌34點至10,545點，科指升233點或3.03%至7939點。全周科指累跌2.6%，但每日的變幅均有最少3%。恒指以創科實業（0669）表現最差，一周累跌10%，其次是阿里巴巴（9988），累跌8.9%。舊經濟股發威，表現最好藍籌是中海油（0883），一周累升17%，太古（0019）、金沙中國（1928）及中石化（0386）累升10%至13%。國指表現最差是阿里，其次是美團（3690）跌6.4%。科指則以華虹半導體（1347）表現最差，全周累跌11%。

騰訊重上600元 藥明生物破頂

騰訊（0700）昨日績後升4.3%，重上600元，報602元；小米（1810）昨日亦升4.3%。重磅股友邦（1299）升1.3%，匯控（0005）跌2.9%。藥明生物（2269）創上市新高，見248元，收報244.6元，升5.7%，是升幅最大的藍籌。汽車股本周同樣波幅大，比亞迪（1211）昨日升2.8%至181.9元，全周累跌6%。

美股昨晚早段上升，截至晚上11時半，恒指夜期報26,159點，高水2點。