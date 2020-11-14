美團終染藍 創始藍籌太古被踢走 百威安踏同躋身恒指 國指納阿里健康海底撈

明報記者 歐陽偉昉

調整完成後，恒指成分股數目將增至52隻，超出原來的上限。是次調整料為安踏和百威帶來15.91億元和7.39億元淨買入。

太古原佔恒指比重0.23%，為權重最低藍籌，剔出後預料有3.69億元淨賣出，恒指始創成分股中，現時只剩下中電（0002）、煤氣（0003）和匯控（0005）仍然留在恒指。

創始藍籌僅餘中電煤氣匯控

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，近期市場焦點落在螞蟻集團、美國總統大選、新冠病毒疫苗研發等消息，因此今次染藍帶來炒作和的資金流入會更為明顯，特別是爆冷的百威亞太，其股價表現過去較落後。美團自上次季檢後再升39%，他認為已反映部分染藍預期。

匯控比重再降0.46個百分點

現有成分股比重調整方面，匯控較變動前下調0.82個百分點至7.68%，比8月的季檢結果再減0.46個百分點。騰訊（0700）仍將保持上限10%，是次變動略調高0.16個百分點，友邦（1299）比重為9.95%，較變動前降0.47個百分點。

同日季檢的國指大規模洗牌，50隻成分股更換其中9隻，多隻新經濟股，例如科技股阿里健康（0241）、中芯（0981）、京東（9618）和網易（9999）等入列，另外亦納入中國飛鶴（6186）及海底撈（6862）等。

被剔出國指多為金融股，包括中國太平（0966）、中信銀行（0998）、民生銀行（1988）和中國財險（2328）等。

恒生綜指加入7新貴

料北水可買賣

科指成分股數目維持30隻，明源雲（0909）和祖龍娛樂（9990）獲納入，恒騰網絡（0136）和網龍（0777）則被剔出。

另外，恒生綜指根據快速納入機制，加入了7隻近期在港上市的大型中資股，包括中通快遞（2057）、明源雲、華住集團（1179）、渤海銀行（9668）、再鼎醫藥（9688）、百勝中國（9987）及祖龍娛樂，按照互聯互通機制，以上的股份有機會獲納入港股通，但是最終北水名單要待滬深交易所公布。