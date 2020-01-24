港府料全年GDP跌6.1% 最樂觀預測

第三季GDP按季彈2.8%

終止連續5季收縮

累計今年首3季，香港GDP按年收縮7.2%，政府經濟顧問歐錫熊表示，從數字上看，香港整體經濟的確於第二季見底，但目前環球經濟仍不明朗，仍要繼續留意風險。除非本港疫情再生變，或環球經濟活動突然轉差，第四季GDP仍可望進一步輕微改善；而考慮到頭三季經濟實際表現，以及政府大規模紓緩措施的緩衝效應，故將全年GDP增長預測由8月時宣布的收縮6%至8%，修訂至收縮6.1%（見表）。

同時，歐錫熊指，因應豬價下降致食品價格大幅下調，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測也向下修訂至1.3%及0.3%。

按政府的預測換算，本港第四季GDP估計按年最多跌2.8%才不致遜預期。但10月本港先有國泰（0293）大裁員，隨着12月第二輪保就業計劃結束，接下來亦可能發生裁員潮，衝擊本港經濟復蘇。

對此，歐錫熊認為，若疫情持續受控，消費氣氛會進一步改善，對本地經濟活動亦會有幫助，而消費市道回暖，就業情况就可望不會惡化，一定程度紓緩失業率上升的壓力。他又補充，政府下周二（17日）將公布最新失業數字，會密切觀察情况變化。

麥萃才：去年基數低

經濟復蘇未算理想

浸大財務及決策系副教授麥萃才認為，雖然按季出現正增長，但去年同期本港經濟已因社會事件而受到影響，在基數已低的情况下，今年第三季的GDP仍要按年下跌3.5%，反映經濟回暖情况未算理想。

同時，麥萃才估計失業率很大機會繼續上升，創出比2003年8%左右更高的水平，不過，考慮到政府已提前做了一連串紓困的應對措施，對失業人士的支援較當年充分，加上本港以服務業為主，只要疫情能夠繼續受控，令服務業有所恢復，相信對經濟及就業都會有正面幫助。