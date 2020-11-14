國泰載客量跌幅無改善 運力恢復水平倒跌

國泰航空顧客及商務總裁林紹波解釋，10月運力下跌，因整個夏季較依賴的留學生需求，一如所料由10月初逐漸回落。此外，歐洲多國疫情惡化，導致往來英國及歐洲的航班需求急劇下降。不過，印尼航線有輕微改善，其中雅加達航班在香港、印尼和內地的銷售支持下，運載率升至39%。

林紹波表示，喜見香港與新加坡的航空旅遊氣泡航班將於22日啟動，為香港恢復正常的國際航空交通踏出鼓舞的第一步。惟香港仍實施更嚴格隔離措施，11月客運需求持續疲弱，預計集團復蘇之路將會漫長。國泰維持明年上半年的客運運力仍遠低於2019年的25%，明年全年的客運運力將會低於50%的預測。

料明年客運運力低於50% 遜預測

國泰昨日報6.17元，跌2.83%。其他數據方面，10月份收入乘客千米數按年減少98%。乘客運載率下跌59.3個百分點至18.2%。累計首10個月，載客人次按年下跌84.6%，運力下跌76.5%, 而收入乘客千米數則下跌82.6%。10月載貨量則按年跌37.6%；運載率上升10.4個百分點至78.3%。