滬深交所納MPF核准名單 放寬A股佔比

許正宇：MPF有更多元投資機遇

許正宇表示，本港強積金目前已有一定程度投資於A股，截至今年9月底佔整體強積金資產1.12%，約等於110億元。隨着內地資本市場不斷改革發展和開放，A股國際化程度不斷提高，認為現時放寬A股投資限制的條件已成熟。

匯豐發言人表示，歡迎上海和深圳交易所獲納入積金局的「核准證券交易所」名單，強積金成員可透過投資於中國內地A股企業以建立更多元化的投資組合，相信此舉有助業界開創新產品。

基金業界早在2016年，已向積金局申請將滬深市場加入核准證券交易所名單，惟翌年被積金局拒絕，指必須考慮基金經理投資當地證券時，資金是否能隨時調出。是次滬深股市批准加入名單，積金局回覆表示，已充分考慮在滬深上市股份有否足夠的流通性，讓強積金受託人可適時執行計劃成員的買賣指示。當局又指，強積金基金由受託人管理，基金經理會以專業判斷作投資決定，並須不時更新資料披露及風險評級，確保強積金投資受多重保障。

基金公會：未必有純A股產品

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，近兩三年A股開放市場程度超過市場預期，例如今年取消了合資格境外機構投資者（QFII）的投資額度，納入條件比2017年時成熟。A股市場近年回應國際投資者改革要求，獲國際指數公司增加在旗下指數的比重，顯示其背後代表的退休基金滿意現時的安排，從基金運作和回報的角度，都應該放寬A股的持股限制。

黃王慈明指出，過去積金局放寬單一市場限制後，都不太鼓勵設立單一市場基金，而偏向在區域基金中增加該市場的佔比，減低風險，亦可避免出現太多基金，以致未能享受基金規模擴大的成本效益。她認為業界會逐步調高A股在現有大中華基金的比重，未必會一步到位設立純A股基金。

強積金諮詢公司駿隆常務董事陳銳隆表示，過去大中華基金經理避免因為持有的A股股價上升令資產超越10%的限制，估計只會持有5%至6%的A股，放寬限制後有助業界管理基金。