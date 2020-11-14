投行：禁令存三大灰色地帶

不過，根據美國國防部文件，清單標題是以「Entities」稱呼，反映名單之中的集團及所有關聯公司均受是次行政命令禁止。

拜登入主白宮 最大不明朗因素

富瑞又認為，民主黨總統當選人拜登正式上台為該行政命令最大不明朗因素。因應該行政命令由特朗普簽署，拜登可以推翻或放緩執行，惟需取決於其整體中國政策。

該行估算，目前三大中資電訊商分別有約2.74%股份由美資持有，持股水平甚低。

根據彭博社資料，中國移動（0941）有72.72%股權由其母公司持有，美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）持有0.97%已是「第二大股東」；基金公司領航（Vanguard）也持有0.96%股權。

信誠：美資買入比例成疑

料對市場影響有限

信誠證券聯席董事張智威認為，該行政命令針對有軍方背景的中資企業，相信有關公司大部分股權亦由中資持有，美資買入比例成疑，故預計對市場的影響有限。

隨着拜登入主白宮的機會大，加上美國的行政命令朝令夕改，認為目前市場風向未明。而昨天一度挫6.3%的中移動，收市跌幅收窄至5%，相信消息暫時未有具體殺傷力，預計該股股價有望反彈。