特朗普禁投資31華企 涉3藍籌 明年1月禁買11月須清倉 中資電訊股急挫

明報記者 蔡穎霖

根據行政命令，美國投資者在明年1月11日起，禁止以公司及個人名義直接或間接買入相關公司股份，包括透過基金方式投資；而現時相關股份的美國投資者，則要明年11月11日以前撤資。是次涉及的31間中資企業，均出現在今年6月及8月美國國防部公布的軍方企業名單，當中包括華為、海康威視及浪潮集團等。若以後名單再有增加，則美國投資者要在公布後60天內出售股份。

中國外交部：抹黑中國軍民融合政策

特朗普於行政命令中指，中國利用美資進行資源開發的情况趨增，促進其軍事、情報和其他安全機構發展及現代化，讓中方對直接威脅美國本地及海外的軍隊。美國白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）則表示，特朗普簽署上述行政命令，旨在保護美國投資者，避免無意中為中國解放軍和中共情報部門提供資金。

中國外交部發言人汪文斌回應時提到，中國的政策是「軍民融合」。他表示，美國政府出於政治動機，惡意污衊抹黑中國的軍民融合發展政策，濫用國家力量，無理打壓中方的企業，嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，嚴重干擾中美之間正常經貿投資合作，嚴重損害中國企業及包括美國在內各國投資者的利益。

三大中資電訊商昨晚均發公告指，正在初步審閱或估計該行政命令對集團的影響，包括股份價格的影響，並將密切跟蹤行政命令（包括任何進一步的實施指引）的進展。

深股通錄淨沽出 未見明顯走資

個別股份受消息影響，昨天股價大跌。中聯通跌6.6%，中移動跌5%，雙雙成為表現最差的恒指成分股。中電信跌7.8%；中海外跌1.4%。內地A股跌約1%。滬深股通淨流出49.39億元人民幣，在制裁名單中的海康威視，於深股通錄得淨沽出5549.91萬元人民幣，未見明顯走資。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒稱，恒指昨天表現未有太大影響，投資氣氛中長線未算受影響。隨未來消息進一步發酵，若屆時港匯走勢轉弱，有明顯資金流走，才能視為美國投資者撤資。