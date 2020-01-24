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瑧譽洋房連470呎起「庭園居室 」 洋房最大9158呎 7房間隔

【明報專訊】大圍站柏傲莊II、屯門青山灣帝御‧星濤今個周末再次短兵相接之際，保利(0119)旗下屯門青山灣低密度新盤瑧譽，昨突擊上載樓書；瑧譽除設22幢洋房外，另一「亮點」是其中19幢洋房的地庫，另設實用470至652方呎的「庭園居室」，買家將來必須與有關洋房一併購入。

須連洋房一併購入

已屆現樓的瑧譽，是保利繼啟德龍譽後，在港推售的第二個獨資發展住宅。瑧譽提供12幢獨立洋房、實用5199至9158方呎，另設10幢聯排洋房、實用4153至4601方呎。瑧譽大部分洋房採5房5套設計，其中9158方呎的15號屋採7房7套設計，料為區內最大屋苑洋房。

另各幢洋房均設地下前後花園，內設私人升降機，大部分設天台泳池並配備藍牙水底音響設備，各幢配備至少雙車位。至於19間「庭園居室」(當中16、17及18號屋沒有附設)，室內採開放式或1房設計，設開放式廚房和浴室，實用470至650方呎，將來必須配搭相應洋房一併購入。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀表示，瑧譽每幢洋房均享海景，目前接受客人預約參觀現樓，稍後擬以招標形式先推售部分聯排洋房連「庭園居室」。她續指，戶主可按個人喜好，將「庭園居室 」打造成影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。瑧譽已獲批入伙紙，預料明年6月獲批滿意紙。

CENTRAL PEAK兩伙下周一招標

此外，新地（0016）東半山司徒拔道CENTRAL PEAK，加推2個分層單位於下周一下午2時起招標、截標日期為同日下午5時。是次推出單位為Alpex I座5樓Manor A室及B室，實用2125至2080方呎，同屬4房雙套間隔。新地副董事總經理雷霆指，集團同系沙田半山瓏珀山，部署下月初開售；瓏珀山提供196伙，標準戶主打3房至4房，實用約920至1500方呎。恒地（0012）發展、鄰近佐敦港鐵站的德成街本木，市場消息指最快下周開放示範單位；本木提供172伙，戶型涵蓋開放式至3房。

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