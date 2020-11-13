中旅社1.83億購葵涌K83一籃子蝕讓貨

華南城創辦人持貨2年勁蝕1億

上述K83三層物業，總樓面約15,276方呎，連10個車位，若以成交價約1.83億元計，呎價約1.2萬元。資料顯示，持有上述物業之公司最新已轉換董事為林紫瑾、李春意，前者據悉為中旅社證件業務部職員，相信物業由中旅社或有關人士購入。

土地註冊處資料顯示，梁滿林等於2018年以約2.6億元購入有關物業，目前單計帳面已蝕約7700萬元或約三成，若連同使費等，預料持貨2年實蝕約1億元離場，為近年市場上最大額商廈蝕讓個案，蝕幅約39%。

第一集團9000萬沽荃灣國企三期4舖

另外，第一集團董事魏深儀表示，旗下荃灣大涌道18 號國際企業中心3期，上周四上載首張價單，涉及地下樓層1號至4號商舖，面積約775至1519方呎，並已全數沽出，平均呎價約1.9萬至2萬元，成交金額共約9000萬元。項目已獲批預售樓花同意書，除舖位外，提供159個商廈單位，全部以全裝修標準交樓，預計2021年中落成。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，上述成交由三組不同舖位資深投資者購入，主要看好區內發展潛力。