旺角1600呎相連舖 短租低見8萬

「缸瓦佬」租入 呎租僅50元低高峰八成半

市場消息指，「缸瓦佬」短租位於旺角西洋菜南街154及156號地舖，該舖原由卓悅租用，卓悅2014年起以30萬元租用西洋菜南街156號，面積約1100方呎，呎租273元，並在2017年起以16萬元租用毗鄰154號地舖，面積約500方呎，呎租320元，卓悅更將兩舖打通，成旺角中心一帶的罕有逾千方呎大舖。

卓悅棄租後丟吉半年

自去年社會運動及今年疫情雙重打擊下，依靠旅客消費的卓悅生意大受打擊，今年5月單計西洋菜南街便有4間分店先後棄租，包括西洋菜南街154及156號地舖，而該舖最後租金為52萬元、呎租325元。業主隨後將商舖放租，並設兩方案，長租叫價24萬元，較卓悅最後租金低28萬元或54%，業主同時接受還原兩舖出租，154號及156號月租叫價分別同為12萬元，但放租數月未獲洽詢，業主變招接受短租，終在近日以約8萬元租予「缸瓦佬」，租期3個月，呎租僅約50元。

事實上，旺角曾是旅客購物熱點，惟疫情爆發後，訪港旅客數字急跌，相關零售商舖首當其衝，更有商舖業主蝕讓放售物業，如著名玄學家李居明早前以1900萬元放售其持有8年的旺角花園街地舖，叫價較購入價低逾四成；另同區先達廣場亦連錄蝕讓成交。

盛滙2050萬購沙咀道舖

另外，盛滙商舖基金早前連沽兩舖後，隨即購入荃灣沙咀道333至335號德仁樓2期金地下A「孖舖」，面積共約700方呎，原業主以3300萬元放售，議價後盛滙以2050萬元成交，折合呎價2.93萬元，較市價低約三成。盛滙連租約購入，每月租金收入約6.6萬元，租金回報3.9厘。原業主2001年630萬元買入，持貨19年，帳面獲利1420萬元或2.25倍。