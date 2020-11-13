星域軒凶宅2000萬沽 投資者10年賺逾八成

【明報專訊】雖然凶宅單位售價一向比市價平，但「平買平賣」下，仍錄大賺個案，其中曾發生弒母命案而一度成為全港十大凶宅之一的灣仔星域軒凶宅單位，上月以2000萬元售出，原業主10年間獲利900萬元。
涉08年中壽前高層子弒母案
土地註冊處顯示，星域軒1座高層F室，實用898方呎，3房1套連士多房間隔，上月以2000萬元轉售予一名日籍買家，實呎22,272元，成交價較正常單位市價低四成。單位由一名投資者於2010年以1100萬元購入，帳面獲利900萬元或約82%。資料顯示，單位於2008年曾發生命案，當時業主為中國人壽保險前董事長王憲章，其36歲兒子王哲軍疑因患上精神分裂，懷疑母親、即王憲章太太為日本間諜，故在住所內用菜刀向母親施襲，女事主最終身中多刀死亡，單位淪為凶宅。王憲章已於今年8月因病離世，終年78歲，其子王哲軍當年雖謀殺罪名不成立，但據悉被判接受無限期精神治療。
此外，土地註冊處顯示，香港建築設計師何周禮上月以990萬元售出上環聚賢居2座中層B室，實用400方呎，兩房間隔，實呎24,750元。何2005年以475.2萬元購入，帳面獲利514.8萬元或逾1倍。
另外，灣仔寶靈頓道17號1樓，上月以1260萬元售出，實用592方呎，實呎2.18萬元，買家為宇雅有限公司董事李頲，為新地（0016）相關人士。