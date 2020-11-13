星域軒凶宅2000萬沽 投資者10年賺逾八成

涉08年中壽前高層子弒母案

土地註冊處顯示，星域軒1座高層F室，實用898方呎，3房1套連士多房間隔，上月以2000萬元轉售予一名日籍買家，實呎22,272元，成交價較正常單位市價低四成。單位由一名投資者於2010年以1100萬元購入，帳面獲利900萬元或約82%。資料顯示，單位於2008年曾發生命案，當時業主為中國人壽保險前董事長王憲章，其36歲兒子王哲軍疑因患上精神分裂，懷疑母親、即王憲章太太為日本間諜，故在住所內用菜刀向母親施襲，女事主最終身中多刀死亡，單位淪為凶宅。王憲章已於今年8月因病離世，終年78歲，其子王哲軍當年雖謀殺罪名不成立，但據悉被判接受無限期精神治療。

此外，土地註冊處顯示，香港建築設計師何周禮上月以990萬元售出上環聚賢居2座中層B室，實用400方呎，兩房間隔，實呎24,750元。何2005年以475.2萬元購入，帳面獲利514.8萬元或逾1倍。

另外，灣仔寶靈頓道17號1樓，上月以1260萬元售出，實用592方呎，實呎2.18萬元，買家為宇雅有限公司董事李頲，為新地（0016）相關人士。